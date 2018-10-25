Военный летчик прокомментировал инцидент с десантированием "Хамви" в США

Военные США промахнулись при десантировании с воздуха внедорожника "Хамви", сообщили СМИ. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik рассказал, что могло стать причиной инцидента.

Военные США промахнулись при десантировании армейского внедорожника "Хамви" (Humvee) с военно-транспортного самолета C-17, пишет американский портал Military.com.

Отмечается, что во время тестирования новой платформы десантирования техники военные "уронили" транспортный автомобиль на минуту раньше положенного – примерно в полутора километрах от зоны выброски. В результате "Хамви" приземлился в сельской местности.

Как сообщает военный портал, при этом никто не пострадал, частная собственность не повреждена. Идет расследование причин происшествия.

В апреле 2016 года произошел похожий инцидент с участием американских десантников. На учениях 173-й воздушно-десантной бригады США на базе Хохенфельс в Германии три "Хамви" разбились после того, как сорвались с десантных платформ.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik объяснил, что было причиной инцидента.

"Здесь явная ошибка и причина ошибки, конечно же, – человеческий фактор. Очевидно, слабый уровень подготовки – психофизиологическая подготовка слабая была у штурмана, который рассчитывал, или у программиста, который заносил программу в систему обеспечения полета. Техника в данном случае явно ни при чем – техника только подчиняется, выполняет команды оператора… Вот когда они в Сирии так "ошибались" и их техника и боеприпасы после десантирования попадали к боевикам, они тоже говорили об ошибках – но там это было, я думаю, больше от лукавого. Скорее всего, в тех случаях они работали целенаправленно – уж слишком много грузов там так попало к боевикам, которые сражаются против сил (президента Сирии Башара) Асада", – считает Владимир Попов.