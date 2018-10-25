Юрист: довод Украины по штрафу не применим в ситуации с "Газпромом"

"Газпром" начал арбитражное разбирательство против Украины из-за штрафа в $6 млрд в рамках антимонопольного дела. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины из-за штрафа в 6 млрд долларов в рамках антимонопольного дела.

Мера предпринята в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ – Комиссии ООН по праву международной торговли.

Речь идет о штрафе, который Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на "Газпром" за "злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа".

В российской компании такой шаг назвали необоснованным и несправедливым и подчеркнули, что будут защищать свои инвестиции на территории Украины.

В сообщении компании также отмечается, что действия Украины нарушают права "Газпрома", гарантированные соглашением между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

Российская сторона просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения.

Штраф назначили еще в 2015 году. Изначально он составлял 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов).

В "Газпроме" напомнили, что российская компания не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, однако добиться отмены штрафа не удалось.

Год назад АМКУ направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть всего около 6,4 млрд долларов.

Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию "Газпрома" на решение Хозяйственного суда.

В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе прокомментировал ситуацию, отметив, что штраф имеет политическую, а не правовую основу.

"Довод, который был положен в основу решения по штрафу, не применим в ситуации с "Газпромом". Таким же образом можно было бы применить монополизм к Украине как к единственному транспортеру газа через территорию этого государства. Это обстоятельство говорит о том, что штраф имеет политическую, а не правовую основу. Здесь фактически нет законных оснований обоснованности этого решения. Получается так: раз стена белая, то у вас монополия на белый цвет – на таком уровне происходит разбирательство. Судебная власть не может основывать свои решения на политизированности ситуации, а только – в рамках закона. Сколько лет подавался газ через газопровод Украины, и этих вопросов не возникало, а сейчас вдруг говорят: "монополизм". Монополия может быть на услугу, а не на источник этого действа. Конечно, штраф в 6 млрд долларов и несправедливый, и не основан на законе. Посмотрим, как будет разбираться международная инстанция в этой ситуации. Шансы правовые есть. Надеемся, что не все суды политизированные, как украинские", – сказал Михаил Йоффе.