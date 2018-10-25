Военный эксперт: примеров связи Пентагона и сирийских боевиков достаточно

Террористы в Сирии имеют возможности выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация, сообщили в Минобороны РФ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

Террористы в Сирии имеют технические возможности для того, чтобы выходить на радиочастоты, на которых работает авиация РФ, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Хочу сказать, что террористы (в Сирии) имеют даже технические возможности выходить на радиочастоты, на которых работает наша авиация. А для этого нужно специальное оборудование", – сказал Фомин.

Он подчеркнул, что они его делают "не на коленках и не в сирийской пустыне".

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что действующие в Сирии боевики получают военную и военно-техническую помощь с самого начала гражданского конфликта в этой стране.

"Ведущие страны Запада во главе с Соединенными Штатами, а также их союзники в регионе, не входящие в НАТО, с самого начала сирийских событий помогали и продолжают помогать сейчас незаконным вооруженным формированиям на территории САР, включая террористические организации. Речь идет как о поставке вооружений и военной техники, включая радиотехническое и электронное оборудование, так и о финансовой подпитке, политическом прикрытии, а также о помощи военными советниками. Невозможно себе представить, как существовали бы на протяжении семи лет эти вооруженные формирования, если бы не получали постоянно такую поддержку", – сказал Владимир Козин.

В качестве одного из примеров прямого взаимодействия американских военных и действующих в Сирии боевиков он назвал закрытую военную зону вокруг американской базы Ат-Танф.

"Особого внимания в этом смысле заслуживает абсолютно незаконно объявленная американскими военными закрытая военная зона вокруг их базы Ат-Танф на юго-востоке Сирии близ границы с Иорданией. Сама эта база была создана точно так же незаконно, без согласия правительства Сирии и без решения Совбеза ООН – и вокруг нее на обширной территории сохраняется зона, где по соседству с американскими военными базируются самые разные экстремистские группировки. И совершенно понятно, что в этой зоне осуществляется самое тесное взаимодействие между военными США и этими группировками", – отметил Владимир Козин.