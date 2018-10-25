Эксперт: националистическая политика – большая угроза статусу Украины

Румынские венгры пожаловались на Украину в ООН, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что Киев не принял никаких мер в отношении претензий, которые предъявляло правительство Венгрии.

Румынские политические партии и общественные организации, представляющие права венгров, подали в ООН совместное заявление о притеснении национальных меньшинств на Украине, сообщает Мукачево.net.

"Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", – говорится в обращении.

Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии, Венгерской народной партии Трансильвании, Венгерской гражданской партии, Венгерского национального совета и Секейского национального совета.

На прошлой неделе в Закарпатской области Украины появилось более двадцати билбордов с фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья и подписью "Остановим сепаратистов". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном разжигании национальной вражды.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов прокомментировал ситуацию.

"Украинская сторона не приняла никаких мер в отношении тех претензий, которые ей предъявляло, в том числе, правительство Венгрии. Речь идет об одной из националистических инициатив (их много было в последнее время на Украине) – о законе об образовании, который ограничил использование национальных языков. Это болезненно воспринимается и венграми, и румынами. Меньшинства оказались на территории Западной Украины в положении, когда их права ущемляются. Думаю, что такие ситуации будут возникать и дальше, потому что национализм на Украине достаточно силен. Здесь украинское правительство является заложником ситуации, так как значительная часть населения, которая его поддерживает, настроена националистически. То есть они настроены на ограничение прав, прежде всего, конечно, русских, но и всех остальных. Националистическая политика, конечно, несет большую угрозу и для международного статуса Украины, ее положения в мире, и для тех народов, которые проживают на ее территории", – сказал Николай Миронов.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия на Украине нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Осенью стало известно, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Дипломатический скандал завершился взаимной высылкой консулов.