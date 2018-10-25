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Американист: обвинения США в адрес России – "непрофессиональный бред"

(обновлено: 14:48 25.10.2018)
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© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. ИллюстрацияКосмический спутник Земли. Иллюстрация
© Depositphotos / cookelma
В США обвинили Россию в создании боевого космического лазера. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik напомнил, что это уже не первое бездоказательное обвинение американских представителей в адрес РФ.
Плавучий радиолокационный комплекс SBX (Sea Based X-Band) в Перл-Харбор
© Flickr / Rafael Matsunaga
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Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Россию в создании боевых космических лазеров, сообщает Daily Mail.

В августе она говорила о том, что Вашингтон обеспокоен "странным поведением" российского спутника-инспектора, которое не соответствует тому, что наблюдалось раньше. По ее словам, американские специалисты не могут определить, в чем тут причина.

На этот раз Поблет заявила, что Россия уже доставила в космос боевые лазеры, способные уничтожить американские спутники. 

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© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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"Для США эти события – еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике", – отметила она.

Поблет добавила, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы космос "оставался свободным от конфликтов", но подчеркнула, что они активно работают над созданием собственных космических войск.

Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik напомнил, что это далеко не первые бездоказательные обвинения в адрес России со стороны США.

"Нынешние действия американской администрации не поддаются профессиональному, серьезному анализу. Это просто факты, которые показывают этапы бесславного пути в международной политике нынешней администрации. Они нас обвиняли вместе с англичанами в том, что мы якобы отравили Скрипалей, буквально несколько дней назад (советник президента США по нацбезопасности Джон) Болтон заявил, что мы якобы нарушили договор о ракетах средней и меньшей дальности, сейчас они говорят про боевые лазеры… Но, естественно, никаких доказательств у них нет", – сказал Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, американские представители действуют крайне непрофессионально.

"Повторюсь, анализировать этот непрофессиональный бред достаточно сложно. Ну не может профессиональный официальный представитель предъявлять какие-то требования, какие-то упреки, какие-то доводы бездоказательно. Это не принято. Если есть какая-то информация, но нет доказательств, как правило, люди молчат и собирают данные. А США поступают непрофессионально и подло. Я думаю, что здесь можно посоветовать спросить мнение еще и у психиатра о ментальном состоянии этих людей. Потому что серьезные ученые (а я общаюсь со своими американскими коллегами) – они не понимают, что происходит", – отметил политолог.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны заявило о запуске такого спутника. Предполагается, что он оснащен оптическими датчиками для получения изображения других спутников и отправки данных на Землю для анализа.

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