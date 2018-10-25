"Ерунда". Американист рассказал, зачем в США прогнозируют войну с Китаем

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что вероятность начала войны с Китаем очень высока. В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев прокомментировал это заявление.

Генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что вероятность начала войны с Китаем в течение ближайших пятнадцати лет очень высока. Об этом сообщает Sputnik International.

Ходжес призвал Европу уделять больше внимания собственной обороне, поскольку США необходимо сосредоточиться на Тихоокеанском регионе и "китайской угрозе".

"Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность, что США будут в состоянии войны с Китаем", – заявил он на Варшавском форуме по безопасности.

Ходжес добавил, что, несмотря на смещение геополитических приоритетов, приверженность США Североатлантическому альянсу остается непоколебимой.

Ранее опрос Military Times показал, что почти половина американских военнослужащих считает, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну.

В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев прокомментировал заявление Бена Ходжеса.

"Ходжес и другие отставники представляют так называемое глубинное государство, которое пытается влиять на правительственные решения, они пользуются своими связями, чтобы направлять политику. Это очень серьезное дело, потому что таких людей нельзя считать "бывшими". Если они выходят в отставку, то они сохраняют связи с действующими чиновниками, получают контракты и так далее. Это очень важная часть американского истеблишмента – не политического. Все эти бывшие главы ЦРУ, ФБР, Национального агентства по безопасности и так далее составляют "комьюнити". Отставной генерал отражает мнение истеблишмента, но неофициально, поэтому более свободно высказывает свою точку зрения. Поэтому за ними очень интересно следить. Я много раз наталкивался на то, как они на различных форумах высказывают персональное мнение, но на самом деле это отражение определенного умонастроения. В данном случае то, что сказал Ходжес, что через 15 лет возможен военный конфликт с Китаем – это, конечно, ерунда. Его цель – удержать европейских союзников в рамках НАТО, указать им на необходимость дальнейшего финансирования, солидарности между европейцами и американцами. Это явное лоббирование больших военных расходов", – сказал Дмитрий Михеев.