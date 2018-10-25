"Сделать посговорчивее". Эксперт об атаке БПЛА на базу Хмеймим

В ходе одной из атак дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии управление велось с американского самолета, заявили в Минобороны РФ. Специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik предположил, какие цели были у этой провокации.

Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. <…> Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик "Посейдон-8" барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", – уточнил он, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

Дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление.

"Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой "Посейдон-8"", – подчеркнул замминистра.

По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.

"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", – заключил Фомин.

Когда произошла атака, не уточняется.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я думаю, что, скорее всего, это была довольно откровенная попытка нажать на нас, сделать так, чтобы российская сторона была в чем-то посговорчивее. Такие методы обычно применяются перед какими-то переговорами, перед тем, как выставить те или иные требования. А для этого показывают, что есть возможность проникнуть через наши защитные линии. Большого ущерба они в любом случае нанести не смогли бы, целью, скорее всего, было показать, что у них есть возможность сделать какую-то маленькую диверсию. Но и эта их попытка нашими военными была сорвана", – сказал Александр Романов.

Организаторы провокации смогли убедиться, что эти их попытки бесполезны, отметил он.

"Нет сомнения, что после таких попыток система охраны нашей базы была еще более усилена. Если те, кто организовывал атаку, поймут, что бесполезно заниматься такими провокациями, то такие попытки, думаю, прекратятся. Если бы попытка была более успешной, то можно было бы ожидать продолжения. Поэтому и надо сразу давать хороший отпор, чтобы даже желания в дальнейшем не было продолжать такие запуски", – заключил Александр Романов.

Террористы в Сирии активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 дронов.

В Минобороны неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".