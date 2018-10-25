ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Сделать посговорчивее". Эксперт об атаке БПЛА на базу Хмеймим

(обновлено: 13:59 25.10.2018)
01600
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в СирииБеспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В ходе одной из атак дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии управление велось с американского самолета, заявили в Минобороны РФ. Специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik предположил, какие цели были у этой провокации.

Во время одной из массированных атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолета-разведчика, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Дружеский огонь. ВВС США убили в Сирии двух "зайцев"

"Тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. <…> Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик "Посейдон-8" барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", – уточнил он, выступая в рамках Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

Дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление.

"Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой "Посейдон-8"", –  подчеркнул замминистра.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Эксперт назвал пять целей новой американской стратегии в Сирии

По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд.

"Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить", – заключил Фомин.

Когда произошла атака, не уточняется.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я думаю, что, скорее всего, это была довольно откровенная попытка нажать на нас, сделать так, чтобы российская сторона была в чем-то посговорчивее. Такие методы обычно применяются перед какими-то переговорами, перед тем, как выставить те или иные требования. А для этого показывают, что есть возможность проникнуть через наши защитные линии. Большого ущерба они в любом случае нанести не смогли бы, целью, скорее всего, было показать, что у них есть возможность сделать какую-то маленькую диверсию. Но и эта их попытка нашими военными была сорвана", – сказал Александр Романов.

Организаторы провокации смогли убедиться, что эти их попытки бесполезны, отметил он.

"Нет сомнения, что после таких попыток система охраны нашей базы была еще более усилена. Если те, кто организовывал атаку, поймут, что бесполезно заниматься такими провокациями, то такие попытки, думаю, прекратятся. Если бы попытка была более успешной, то можно было бы ожидать продолжения. Поэтому и надо сразу давать хороший отпор, чтобы даже желания в дальнейшем не было продолжать такие запуски", – заключил Александр Романов.

Сирийские боевики автоматическим гранатометом АГС-17 в Алеппо
© AFP 2018 / Miguel Medina 
"Танцоры – на сцену". Эксперт о вывозе боевиков из Сирии

Террористы в Сирии активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности при атаках на Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 дронов.

В Минобороны неоднократно отмечали, что, несмотря на невзрачный вид, в БПЛА применены современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства.

По мнению российских военных, это однозначно свидетельствует, что "какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам".

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена