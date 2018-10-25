Политолог: Климкин пытается запугать и без того запуганных граждан Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин увидел "российскую угрозу" для украинцев в Белоруссии. В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал, для чего киевским властям нужна подобная дезинформация.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасности для украинцев на территории Белоруссии. При этом украинский министр увидел "российскую угрозу" для проживающих на территории соседнего государства сограждан.

"Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры", – заявил глава МИД в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого опубликован на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

По словам Климкина, Россия присутствует в Белоруссии в сфере безопасности, однако в политических и экономических отношениях Минска и Киева нет больших проблем.

При этом глава МИД не привел никаких доказательств угрозы гражданам Украины со стороны России.

В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал заявление украинского министра.

"Для граждан Украины, которые занимаются разведывательной деятельностью по заданию украинских спецслужб, проблемы на территории Белоруссии были и, я думаю, будут. А для всех остальных граждан Украины никаких проблем на территории Белоруссии, как, впрочем, и на территории России, как показывает опыт, нет. Поэтому заявление Климкина можно расценивать, как попытку на пустом месте запугать граждан Украины. Они и так запуганы со всех сторон своими властями. Сейчас идет резкое повышение цен на газ для населения. И для того, чтобы отвлечь народ от этого прискорбного факта, господин Климкин вбрасывает эту дезу по поводу якобы опасности территории Белоруссии для украинцев", – сказал Владимир Жарихин.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.