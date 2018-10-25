Адвокат: продажа судна "Норд" будет похожа на сбыт ворованного автомобиля

Власти Крыма назвали продажу Киевом судна "Норд" бесперспективной затеей. В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша отметил, что судно изъято незаконно, и любые манипуляции с ним не могут считаться законными.

Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал продажу киевскими властями захваченного крымского сейнера "Норд" бесперспективной затеей.

По его словам, при выходе судна за пределы внутренних вод Украины его вернут истинному владельцу как ворованное имущество.

"У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет", – сказал он РИА Новости.

Мурадов отметил, что украинским властям, нежелающим возвращать судно крымскому владельцу, остается только разрезать его на металлолом.

"Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?", – заключил вице-премьер крымского правительства.

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека заявили, что "Норд" был передано АРМА для продажи на аукционе.

Его оценили почти в 60 тысяч долларов. Как сообщали украинские СМИ, "Нордом" интересуются сразу несколько крупных покупателей.

В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша высказал мнение, что данная сделка на аукционных торгах не может считаться законной.

"На Украине творятся странные вещи, такое впечатление, что там можно все. Что касается судна "Норд", то ни экипаж, ни судовладелец не нарушили никаких законов и правил мореплавания. Судно изъято совершенно незаконно и по непонятной причине удерживается. Оно является собственностью российской компании. И без воли, проявленной этой компанией, без проведенной сделки по передаче судна, никакие манипуляции с ним не будут являться законными – ни с точки зрения законов России и даже Украины, ни с точки зрения международного права. Что-то мне подсказывает, что торги, если они состоятся, будут похожи на продажу на черном рынке ворованных автомобилей, когда они поступают на разборку. Вот и в данном случае типовые детали могут быть использованы для латания дыр на других судах. Но, подчеркиваю, данные действия будут носить характер незаконной сделки. И будут похожи на действия лиц, похитивших автомобиль и пытающихся его пристроить таким же недобросовестным участникам рынка", – сказал Янис Юкша.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".