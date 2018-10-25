"Парадоксальное решение". Политолог оценил проект резолюции ЕП по Азову

Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море, содержащий призыв к ужесточению санкций ЕС против России. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию европарламентариев.

Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции ЕС против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

"ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству; настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится", – говорится в проекте документа, который может быть рассмотрен на сессии в Страсбурге.

Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу, чьи обязанности будут также охватывать Азовское море".

В документе есть также призыв к Совету ЕС "потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал проект резолюции Европарламента.

"Последнее решение Европарламента можно назвать парадоксальным, поскольку речь идет уже о неких превентивных действиях – решение о введении санкций не за то, что произошло, а за то, что гипотетически может произойти. Это лишний раз свидетельствует о том, что санкционная кампания против России не привязана к каким-то конкретным событиям – это просто элемент гибридной войны против России", – сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, к реальной ситуации это решение отношения не имеет.

"Если разбираться в ситуации в Азовском море, то нужно вести речь, прежде всего, о действиях Украины, в частности, о задержании российского корабля "Норд", который Украина незаконно захватила вместе с экипажем. Именно это – нарушение норм и принципов международного права. Последующие действия Украины в бассейне Азовского моря, в том числе концентрация военной силы, декларативные заявления – это продолжение той же самой политики, направленной против России, на провоцирование конфликта и на провоцирование реакции западного сообщества. Необходимо обратить внимание на то, что Россия не отвечает на эти провокации, цель которых – втянуть Россию в конфликт и при этом апеллировать к западному сообществу. Позиция Европарламента в данном случае не удивительна, поскольку уже давно, на протяжении нескольких лет, эта позиция в максимальной степени является антироссийской", – отметил политолог.