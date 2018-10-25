Эксперт: подтверждена надежность ракеты-носителя "Союз"

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. О значении этого запуска в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Богатырев.

С космодрома Плесецк в четверг в 03:15 по московскому времени запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Общее руководство пуском осуществлял на космодроме командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.

По данным Минобороны, в расчетное время аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Спутнику присвоили порядковый номер "Космос-2528".

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября этого года, когда пилотируемый корабль, стартовавший с Байконура, не смог выйти на орбиту и сработала система аварийного спасения.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев оценил значимость запуска.

"Главное – этот пуск подтвердил надежность кораблей "Союз", случайность того сбоя, который произошел на космодроме Байконур и перспективность дальнейшего развития космической области в нашей стране. Корабли "Союз" способны выполнять полеты, связанные с доставкой грузов на борт МКС, и, естественно, космонавтов. Это очень важно с точки зрения развития нашей промышленности, поскольку нынешние "Союзы" – это новые корабли с новой элементной базой, с цифровыми технологиями и возможностями, отвечающими XXI веку", – сказал Владимир Богатырев.

Это третий запуск ракеты "Союз-2" в 2018 году с Плесецка. Предыдущий старт "Союза-2" с этого космодрома был 17 июня. Летные испытания начались там же в 2004 году. Всего на космодроме провели 34 пуска ракет "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У". С 1973 по 2012 год на космодроме Плесецк запущено 435 "Союзов-У", на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.