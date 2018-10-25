Кардиолог прокомментировал выводы ученых о смертельной опасности зимы

Шведские ученые рассказали о том, что низкие температуры могут послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. В эфире радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов озвучил рекомендации.

Температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может послужить фактором, который повышает риск сердечного приступа, свидетельствует исследование шведских ученых, опубликованное в журнале JAMA Cardiology.

Специалисты изучили данные 274 граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, у которых за 1998-2013 годы диагностировали инфаркт миокарда.

Выяснилось, что при температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на десять процентов чаще. Ученые скорректировали полученные данные с учетом степени загрязненности воздуха, чтобы найти связь между частотой возникновения сердечных заболеваний и плохой экологией, однако, по их словам, решающим фактором оказался именно холод.

Закономерность объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще простужаются и болеют гриппом, а это, в свою очередь, также может повысить риск сердечного приступа, пишут исследователи.

По словам ученых, при повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия выше нуля частота возникновения сердечных заболеваний падала.

В эфире радио Sputnik врач-кардиолог, ведущий телеканала "Доктор" Константин Иванов прокомментировал выводы шведских ученых о взаимосвязи погодных условий с риском сердечного приступа.

"Скорее всего, активируется симпатическая нервная система, и за счет этого происходит ряд процессов, которые формируют или уже активируют все то, из-за чего происходит перекрытие коронарного русла. Это могут быть разные факторы, в частности, обсуждается это и с позиции простагландинов, воспаления. Многие пытались находить в этом спастическое состояние, когда идет резкое сужение артерий, но эта теория себя не подтвердила. Это достаточно любопытно, но это еще продолжают изучать. Многие часто рассуждают на предмет того, есть ли метеозависимость или нет. В нашей стране такие исследования проводились, и мы эту взаимосвязь нашли. Я часто говорю, что, к сожалению, с наступлением холодного периода времени люди перестают полноценно двигаться. Очень у многих повышается артериальное давление, потому что они не корректируют терапию, не узнают, как с этим бороться. Это очень опасно. Если вы гипертоник, в этой ситуации нужно связаться с терапевтом, чтобы он подсказал, как изменить основную терапию", – сказал Константин Иванов.