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Эксперт о предотвращенном теракте в РФ: спецслужбы сработали на "отлично"

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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкЗадержанный в наручниках. Архивное фотоЗадержанный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
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В Хабаровском крае бывшего заключенного обвинили в подготовке террористического акта. В эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук оценил работу спецслужб.

 В Хабаровском крае ранее судимому жителю предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Дальнего Востока.

Ранее в региональном УФСБ сообщили, что предотвратили теракт на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. Фигурант дела, житель этого города, арестован, у него изъяли самодельное взрывное устройство.

Злоумышленнику предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе за приготовление взрывчатых веществ и оправдание терроризма. Правоохранители проверяют его связи.

Как уточнил собеседник агентства, "эта история длится с прошлого года". По его словам, в ноябре 2017-го на пустыре нашли похожий на взрывное устройство предмет, который потом отправили на экспертизу.

В настоящее время следствие по этому делу продолжается.

Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук оценил работу спецслужб.

"Учитывая, что теракт был предотвращен, работу спецслужб надо оценить на "отлично". Для того, чтобы это предотвратить, требуется иметь хорошие оперативные позиции, то есть быть в курсе того, что готовит преступный мир, в том числе, террористы, чтобы на этапе подготовке можно было собрать доказательства и поймать злоумышленников. Просто поймать недостаточно – чтобы суд их не выпустил, надо, чтобы были доказательства. Это делается не сходу и не случайно. За исключением тех нечастых случаев, когда злодея ловят на улице в ходе проверки документов, и его удается задержать. В этой части текущая деятельность в этом эпизоде великолепна. Что касается работы спецслужб в целом, то я думаю, что все, кто помнит РФ образца конца 90-х, помнят, что теракты были в Москве и других городах, они были громкими, и предотвращать их тогда особо не удавалось. Сегодня ситуация радикально изменилась – теракты редки, гораздо чаще они предотвращаются, задерживают подпольные группы. Я думаю, что наша ФСБ – одна из самых эффективных спецслужб в мире в этой части ", — сказал Евгений Ющук.

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