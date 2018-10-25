Мнение: после выхода США из ДРСМД в Европе появится много "пороховых бочек"

Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ на поставки новых ракет США в Европу. У России достаточно ресурсов, чтобы себя защитить, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. Так глава государства прокомментировал возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос – что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", — сказал президент.

Путин заявил, что в случае поставок американских ракет в Европу, согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Он отметил, что таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" (ракета средней дальности) в Европе".

"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул российский лидер.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук предположил, как может ответить Москва.

"Это всегда военная тайна. Самая простая мера – возродить наши системы средней дальности, которые в свое время были лучше американских. Руководство страны примет решение в соответствии с ситуацией. В данном случае у России достаточно и ресурсов, и потенциала, и политической воли, чтобы создать такую систему противовесов, которая надежно нас защитит", — сказал Игорь Николайчук.

По его словам, выход США из ДРСМД резко обострит обстановку в мире.

"Разумеется, выход американцев из ДРСМД резко нарушит безопасность в мире, потому что появится целый класс оружия, который будет размещаться и эксплуатироваться, под него будут строиться базы. Появится не одна "пороховая бочка" (сейчас это ядерные ракеты), а сразу несколько, может быть, чересчур много. Логика жизни такова, что повешенное в первом акте ружье в последнем — обязательно выстрелит. Это закон не только театрального жанра, но и мировой политики. Это не просто какое-то политическое маневрирование, это можно рассматривать как подготовку к войне. Оружие всегда направлено на конкретного противника. Совершенно понятно, что размещенные в Европе американские ракеты средней дальности направлены не на защиту этих стран, а на подготовку войны против нас. Это пистолет, приставленный к виску России", — считает Игорь Николайчук.

