Юрист: "Нафтогаз" ведет себя не как добросовестный партнер

В "Нафтогазе" заявили, что взыскали с "Газпрома" 18 миллионов долларов. Юрист Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik высказала мнение, что украинская компания не показала себя партнером, настроенным на долгосрочные отношения.

"Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 18 миллионов долларов, написал главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

"Кстати, вдобавок к 2,1 миллиарда долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" газом, мы также сняли с "Газпрома" 18 миллионов долларов в валюте", – написал он.

Ранее "Нафтогаз" сообщил об удержании девяти миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. В компании заявили, что после изменения формулы ценообразования на газ ставка стоимости транзита снизилась.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку газа российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с украинской стороной.

В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а затем в Великобритании.

В июне "Газпром" добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik высказала мнение, что поведение украинской компании нельзя назвать добросовестным.

"Если "Нафтогаз", не дожидаясь рассмотрения апелляционной жалобы "Газпрома" на арбитражные решения, начал принудительное взыскание средств по этим решениям, то это ситуация грабительская и, можно сказать, вероломная, поскольку еще точка не поставлена в этом споре. На мой взгляд, конструктивные взаимоотношения с таким партнером в будущем практически невозможны. И, как мне представляется, такое недобросовестное поведение ставит под большой вопрос будущее сотрудничество между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку партнер, настроенный на долгосрочные отношения, так действовать не будет", – сказала Мария Ярмуш.