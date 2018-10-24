Украинский эксперт об условиях МВФ: стабильные финансы бывают и в морге

Украина в рамках договоренности с МВФ поднимет цену на газ для населения еще на 40 процентов, сообщили СМИ. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире радио Sputnik рассказал, почему для Киева важно перед выборами 2019 года выполнять условия фонда.

Украине в рамках договоренности с Международным валютным фондом придется поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов, пишет украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседника, знакомого с позицией МВФ".

Программа сотрудничества с фондом предусматривает доведение цены на газ до рыночной, напомнил источник издания. По его сведениям, если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас это предлагается сделать в несколько этапов: весной 2019 года цены должны вырасти на 15 процентов, а следующее повышение запланировано на осень.

"В МВФ уверены, что не выполнить такие "льготные условия" повышения цены на газ Украина не сможет", – говорится в статье.

В этом году правительство Украины уже подняло цены на газ – с 1 ноября на 23,5 процента. Теперь тысяча кубометров обойдется жителям страны в 8,5 тысяч гривен (примерно 305 долларов по официальному курсу). При этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с МВФ удалось достичь компромисса – фонд требовал повышения сразу на 60%. Глава кабмина пообещал, что в этом отопительном сезоне тарифы больше расти не будут.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о будущих новых уступках Киева требованиям МВФ.

"МВФ думает о своих интересах, и эти интересы – бездефицитный бюджет и стабильность финансовой системы. Но эта стабильность финансовой системы может быть и на оживленном рынке, и в роддоме, и в морге. Скажем так: стабильность финансовой системы не обязательно означает, что в том месте, где присутствует эта стабильность, может быть еще и жизнь. А украинской власти важны сегодня эти кредиты, иначе придется проводить реальные реформы, бороться с коррупцией – то есть самим с собой, – и еще существует огромный риск, что если не пойти на условия МВФ, то Запад откажет в политической поддержке во время президентских и парламентских выборов 2019 года. Здесь каждый решает свои узкие технологические задачи в рамках той системы, в которой вырабатываются решения, а простые украинцы в выработке этих решений участия не принимают. Поэтому и получается такой результат", – заключил Руслан Бортник.

Повышение цен на газ – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда работала в украинской столице с 6 по 19 сентября и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Первый транш на пять миллиардов долларов Киев получил в марте 2015 года, второй – на 1,7 миллиарда – в августе того же года, а третий и четвертый – по миллиарду каждый – в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его до сих пор не выделили. Киев рассчитывает получить его еще в этом году.