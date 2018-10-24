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"Насилие там сейчас везде". Американист о бомбах в почте Обамы и Клинтон

(обновлено: 19:03 24.10.2018)
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© AP Photo / Seth WenigПочтовые ящики у входа в дом Джорджа Сороса в пригороде Нью-ЙоркаПочтовые ящики у входа в дом Джорджа Сороса в пригороде Нью-Йорка
© AP Photo / Seth Wenig
Экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон прислали посылки с бомбами. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Секретная служба США заявила, что перехватила взрывные устройства, отправленные по почте экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

Посылку, отправленную Клинтон по адресу в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, обнаружили накануне вечером. Вторую посылку сотрудники Секретной службы перехватили в резиденции Барака Обамы в Вашингтоне сегодня утром.

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"Свертки немедленно были идентифицированы в ходе стандартных процедур проверки почты как потенциальные взрывчатые устройства, исходя из этого, с ними обращались соответствующе. Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены в предполагаемое место назначения. Лица, находящиеся под защитой Секретной службы, не получили эти посылки, и риска получить посылки для них не было", – говорится в сообщении.

Секретная служба начала уголовное расследование, чтобы установить отправителя посылок.

Кроме того, в Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center, где расположена телекомпания CNN. Поводом для сигнала тревоги также стало подозрительное почтовое отправление.

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По данным правоохранителей, бомбы, найденные у Клинтон и Обамы, походят на ту, что нашли ранее в почтовом ящике рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса. 

Полиция получила вызов к дому Сороса в штате Нью-Йорк днем 22 октября. По словам правоохранителей, устройство "не сработало самостоятельно, и саперы произвели управляемый подрыв". Самого Сороса в это время дома не было. Дело передали ФБР.

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политический раскол в США приводит к тому, что "страсти предельно накалены".

"Я напомню, что летом прошлого года один из либеральных активистов открыл огонь во время тренировки бейсбольной команды республиканцев, в результате чего был сильно ранен один из конгрессменов, который сейчас уже вернулся в строй. Здесь же, наоборот, выбор таких либеральных лидеров (как Обама и Клинтон – ред.) и Джорджа Сороса, которого считают вдохновителем чуть ли не всех кампаний против консерваторов, и вообще всего плохого против всего хорошего. Это все говорит о том, что накал страстей достаточен серьезен. Насилие там сейчас везде", – сказал Дмитрий Дробницкий.

Эксперт не исключил, что найдутся те, кто захочет обвинить во всем Россию. Однако он уверен, что в большей степени данная ситуация будет использована во внутриполитической борьбе внутри самих Соединенных Штатов.

"Конечно, сейчас нужно подождать результатов расследования, но пока это выглядит как творчество одиночки. Такого рода рассыльщиков, в том числе взрывных устройств, как пойманных, так и не пойманных, история Соединенных Штатов знала немало. Достаточно вспомнить рассылку писем со спорами сибирской язвы (в 2001 году – ред.). Поэтому вполне возможно, что кому-то и придет в голову "светлая" мысль сказать, что это "происки Кремля", но все-таки, скорее всего, это будет использовано во внутренней политике США. Обе противоборствующие силы будут обвинять друг друга в том, что они создают атмосферу нетерпимости, насилия и раскола в американском обществе", – отметил Дмитрий Дробницкий.

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