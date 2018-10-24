Политолог объяснил, почему НАТО ужесточает риторику и нагнетает обстановку

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл уточненные данные по учениям альянса у российских границ. Речь идет о существенном увеличении числа самолетов в сценарии маневров. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Порядка 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей будут задействованы в крупнейших со времени окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии, начинающихся 25 октября, сообщил журналистам уточненные данные генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее в НАТО сообщали, что планируется задействовать порядка 150 самолетов.

По словам Столтенберга, в учениях примут участие все 29 стран НАТО, а также партнеры – Финляндия и Швеция.

"В последние годы обстановка в области безопасности в Европе значительно ухудшилась. НАТО отреагировало адаптацией своей коллективной обороны, и Trident Juncture демонстрирует эту адаптацию. Сценарий вымышленный, но уроки, которые мы выучим, будут реальными", – сказал он.

"Эти учения станут проверкой нашей готовности восстановить суверенитет союзника, в данном случае Норвегии, после акта вооруженной агрессии. Учения посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готово защищать всех союзников от любой угрозы", – заявил Столтенберг на брифинге.

В эфире радио Sputnik руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков высказал мнение, что в НАТО нагнетают обстановку, и объяснил, почему.

"После прихода к власти президента Дональда Трампа происходит усиление военного потенциала США, увеличивается американский военный бюджет – в этот период усиливаются круги, которые заинтересованы в увеличении поставок вооружения, производимом в США. Американский ВПК разросся, и ему нужен "выхлоп" – вывод произведенной техники и вооружений. В связи с этим мы слышим усиление военной риторики со стороны военных кругов США, представителей НАТО, происходит нагнетание обстановки…Так что это звенья одной цепи: эти учения на границе с Россией, усиление военных контингентов, которое планируется в странах Восточной Европы, в частности в Польше. Задача – обосновать непомерные затраты на американский ВПК, иметь рынки сбыта и места задействования техники и вооружений, производимых в США. Еще одна цель – поставить Россию "на место", сделать ее такой, какою она была после развала Советского Союза, навязать ей невыгодные для нее договоры, связанные с ВПК и ракетными комплексами", – сказал Алексей Бычков.