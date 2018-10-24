Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на размещение базы США в Польше

Планы польских властей разместить на территории страны дивизию Вооруженных сил США вынуждают Россию принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", – сказал он на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
По словам Шойгу, намерения Варшавы контрпродуктивны и не способствуют стабильности и укреплению региональной безопасности. Он подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к сотрудничеству в сфере безопасности.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал свой взгляд на ситуацию.
"Планы польских властей по размещению у себя дополнительных контингентов натовских сил, прежде всего войск США, были озвучены еще в сентябре президентом Анджеем Дудой во время его визита в Соединенные Штаты. В политический лексикон даже вошло название "Форт-Трамп" – так должна называться военная база США в Польше. Пока конкретных параметров размещения этих вооруженных сил нет, но Россия уже вынуждена заявлять, что в случае воплощения этих планов, безусловно, нужно будет принимать меры в ответ. Думаю, что здесь речь идет, прежде всего, о том, что российские вооружения будут размещены в Калининградской области, которая непосредственно граничит с Польшей. Безусловно, эта ситуация будет заставлять перемещать туда российские вооруженные контингенты. В общем, будет дан симметричный ответ", – сказал Юрий Борисенок.
Вместе с тем, по его мнению, решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может оказать влияние на планы польского правительства.
"Пока инициативы польских властей выглядят не всегда определенно. Здесь характерна реакция президента Дуды на решение американских властей выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Польские власти сообщили, что они еще не просчитывали варианты, как изменится стратегическое положение Польши. Но если это случится, то стратегическое положение Польши изменится радикально, и в худшую сторону, как и многих других европейских стран… Ответные меры России будут служить противовесом этим планам (США выйти из ДРСМД – ред.), которые, мягко говоря, можно считать не до конца просчитанными в этой сложной обстановке вокруг вооружений в Европе", – отметил эксперт.
В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. Так, Варшава приняла программу резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Кроме того, польские власти официально предложили выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. А также предложили США создать на своей территории военную базу. Американский лидер Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти "очень серьезно" рассматривают это предложение.
Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер объяснил такое решение тем, что Россия якобы нарушает условия договора.