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Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на размещение базы США в Польше

(обновлено: 16:51 24.10.2018)
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© AFP 2018 / Wojtek RadwanskiФлаг США на военной базе в ПольшеФлаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планы Польши по размещению на своей территории американской дивизии вынуждают Россию на ответные меры. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок высказал свой взгляд на ситуацию.

Планы польских властей разместить на территории страны дивизию Вооруженных сил США вынуждают Россию принимать ответные меры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Саммит НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: в Польше забыли, чем кончались попытки объединиться против России

"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", – сказал он на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По словам Шойгу, намерения Варшавы контрпродуктивны и не способствуют стабильности и укреплению региональной безопасности. Он подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к сотрудничеству в сфере безопасности.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал свой взгляд на ситуацию.

"Планы польских властей по размещению у себя дополнительных контингентов натовских сил, прежде всего войск США, были озвучены еще в сентябре президентом Анджеем Дудой во время его визита в Соединенные Штаты. В политический лексикон даже вошло название "Форт-Трамп" – так должна называться военная база США в Польше. Пока конкретных параметров размещения этих вооруженных сил нет, но Россия уже вынуждена заявлять, что в случае воплощения этих планов, безусловно, нужно будет принимать меры в ответ. Думаю, что здесь речь идет, прежде всего, о том, что российские вооружения будут размещены в Калининградской области, которая непосредственно граничит с Польшей. Безусловно, эта ситуация будет заставлять перемещать туда российские вооруженные контингенты. В общем, будет дан симметричный ответ", – сказал Юрий Борисенок.

Вместе с тем, по его мнению, решение США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может оказать влияние на планы польского правительства. 

"Пока инициативы польских властей выглядят не всегда определенно. Здесь характерна реакция президента Дуды на решение американских властей выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Польские власти сообщили, что они еще не просчитывали варианты, как изменится стратегическое положение Польши. Но если это случится, то стратегическое положение Польши изменится радикально, и в худшую сторону, как и многих других европейских стран… Ответные меры России будут служить противовесом этим планам (США выйти из ДРСМД – ред.), которые, мягко говоря, можно считать не до конца просчитанными в этой сложной обстановке вокруг вооружений в Европе", – отметил эксперт.

Американские истребители F-22 Raptor на авиабазе Повидз, Польша
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Tenley Long
Сами напросились. Пентагон идет на Польшу с топором и пилой

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. Так, Варшава приняла программу резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Кроме того, польские власти официально предложили выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. А также предложили США создать на своей территории военную базу. Американский лидер Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти "очень серьезно" рассматривают это предложение.

Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американский лидер объяснил такое решение тем, что Россия якобы нарушает условия договора.

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