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Мнение: версия, что фанаты из РФ обрушили эскалатор в Риме – "бред и ужас"

(обновлено: 16:41 24.10.2018)
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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди МеоПерейти в фотобанкВход на станцию метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатораВход на станцию метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатора
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил болельщиков ЦСКА в аварии на эскалаторе в метро Рима. Спортивный обозреватель Андрей Малосолов в эфире радио Sputnik оспорил эту версию. Он рассказал со ссылкой на очевидцев, что происходило на станции "Репубблика".

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини обвинил болельщиков ЦСКА в аварии на эскалаторе в римском метро.

"Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили безобразия. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", – сказал вице-премьер в эфире радиостанции RTL.

При этом Сальвини согласился с ведущим эфира в том, что обслуживание некоторых станций не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей. 

© Фото : Служба гражданской защиты Италии/ Vigili del Fuoco
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Эскалатор на станции метро Repubblica в центре Рима
Один из фанатов ЦСКА, который пожелал остаться неизвестным, в интервью Р-Спорт рассказал, что на эскалаторе никто не прыгал. По его словам, там было много людей, но они не были пьяны.

Накануне вечером на станции римской подземки "Репубблика" вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики. Он резко ускорился, из-за чего началась давка. Пострадали 16 человек, их госпитализировали.

Фанаты ехали на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". 

Римская прокуратура возбудила дело. Также ведется проверка городской службой транспорта.

Ведущий программы "Фанзона" на телеканале "Царьград", футбольный эксперт Андрей Малосолов в эфире радио Sputnik оспорил версию, озвученную главой МВД Италии.     

"Я не представляю себе, как болельщики могут быть виноваты в том, что сорвался эскалатор. Эскалатор – не судно, которое накренится, если все встанут на один борт, это устойчивая конструкция. Даже если представить, что все болельщики, зашедшие на эскалатор, прыгали бы – а по видеозаписи этого не видно – то конструкция это должна выдержать. Рим – туристический город, в нем перемещаются огромные массы людей, это центр города. Заполненные эскалаторы должны быть нормой для Рима, как и для всех других городов. В этот день играли "Рома" и ЦСКА, на матче было 54 тысячи болельщиков. Соответственно, большие массы народа перемещались по эскалаторам. И говорить, что болельщики прыгали, и эскалатор поэтому рухнул – бред и ужас. Посмотрите, как у нас со стадионов болельщики огромными массами спускаются по эскалаторам, и они все, слава богу, выдерживают", – сказал Андрей Малосолов.

Он высказал мнение, с чем могут быть связаны подобные обвинения в адрес российских болельщиков.

"В словах итальянского министра внутренних дел и других чиновников я вижу обвинительный уклон: еще не начато следствие, а у них уже готов итоговый протокол. Я думаю, что подобного рода заявления вызваны тем, что Рим не хочет платить гигантские компенсации, которые обязан выплатить в таких случаях. Как мне рассказывали итальянские знакомые, которые, кстати, сейчас предоставляют юридическую помощь болельщикам, в Риме в подобных случаях компенсации огромны, вплоть до миллионов евро. Здесь пострадавших много, представьте, сколько город должен выплатить по искам от страховых компаний и от частных лиц, которые там пострадали", – отметил эксперт.

Андрей Малосолов также рассказал со слов очевидцев, кто оказывал помощь пострадавшим в первые минуты после ЧП. 

"Я думаю, что страна приобрела нового героя – это хирург-ортопед Дмитрий Павлов, болельщик ЦСКА, который там был. Он вместе с еще одним хирургом оказывал первую медицинскую помощь, квалифицированную. Вообще помощь старались оказывать все болельщики, не было истерик, паники, все перевязывали, снимали ремни, делали жгуты. Это было нужно, если учесть, что скорая приехала не быстро и потом долго не могла разобраться. То есть помощь была не всегда оперативной. Но надо отдать должное итальянским медикам – они спасли стопу одному из российских болельщиков, которому угрожала ампутация, за это им огромное спасибо, безусловно", – заключил эксперт.

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