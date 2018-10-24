Эксперт: в Польше забыли, чем кончались попытки объединиться против России

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох призвал Запад к объединению против России. Этот призыв прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в польской столице.

"Россия – это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, также этот вызов имеет мировой масштаб", – сказал Солох.

По его словам, Москва "предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности".

"Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным", – заявил Солох.

Глава бюро назвал "инвестицией в безопасность всего региона" возможное размещение в Польше постоянной базы НАТО.

"США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров – разговор об усилении присутствия войск США в Польше", – сказал он.

Комментируя планы Варшавы разместить на своей территории американскую дивизию, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что они не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают Москву принимать ответные меры.

"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", – сказал он на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал призыв главы Бюро национальной безопасности Польши.

"Польша сейчас выступает главным проводником политики Вашингтона в Евросоюзе и претендует на определение политики ЕС в отношении России. Антироссийский вектор является основой государственной идеологии современной Польши. В связи с этим Варшава является, наравне с Лондоном, основной "кухней" для создания чуть ли не в ежедневном режиме различных информационных поводов, носящих антироссийский характер. Это и непрекращающиеся попытки обвинить Россию в диверсии против польского "борта №1" в апреле 2010 года под Смоленском, и поддержка самых фантастических обвинений Киева в адрес России, и многое другое. Поэтому нынешний призыв (Павла Солоха – ред.) собрать все силы Запада против России нисколько не удивляет. Удивляет то, что Польша как будто забыла, чем заканчивались предыдущие попытки осуществить эту идею на практике", – сказал Андрей Суздальцев.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим планируется резкое увеличение численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов на развертывание на своей территории американской бронетанковой дивизии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.