Эксперт прокомментировал слова Абэ о "новой эре" в отношениях с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио откроет новую эру в отношениях с Россией, две страны решат "территориальную проблему" и заключат мирный договор. Эксперт Виктор Кузьминков в эфире радио Sputnik разъяснил позицию японской стороны.

Япония откроет новую эру в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Синдзо Абэ в программной речи в парламенте.

"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", – сказал японский премьер. По его словам, отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.

Абэ отметил, что сейчас выполняются соглашения, достигнутые во время визита президента РФ Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Тогда стороны подписали около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил.

"Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония – ред.) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", – отметил японский премьер.

В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Синдзо Абэ о "новой эре" в отношениях с Россией.

"Вообще-то подобного рода заявления – они для японской стороны довольно дежурные. Премьер-министр (Абэ – ред.) всегда говорил, что у наших стран – качественно новые отношения, имея в виду, конечно, его регулярные встречи с президентом Путиным, в результате которых между ними сложились доверительные отношения. Японская сторона исходит из того, что благодаря этим доверительным отношениям они смогут добиться каких-то результатов в "курильском вопросе"", – сказал Виктор Кузьминков.

Он считает позицию Токио "странной".

"Это странная позиция: дескать, отрежьте половину островов, только потому, что мы друзья… Это, конечно, немножко наивные надежды: российская сторона исходит не из дружественных отношений, а из наших национальных интересов. И на данный момент не видно признаков того, что проблема будет решаться. Президент России предложил заключить мирный договор, потому что для нас нет никаких препятствий для заключения политического документа, на котором будут далее выстраиваться двусторонние отношения – будет он называться мирным договором или как-то иначе. Но японская сторона это предложение отклонила. Премьер-министр Абэ теперь говорит, что до конца года состоятся его встречи с Путиным на международных саммитах. И на них, видимо, японская сторона будет пытаться сделать какие-то встречные предложения", – отметил Виктор Кузьминков.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.