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"Хорошая уловка". Политолог о словах депутата Рады про "пенсии крымчанам"

(обновлено: 12:27 24.10.2018)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла с надписью Крым на границе России и УкраиныСтелла с надписью Крым на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Украинский депутат раскритиковал власти за отказ платить крымчанам пенсии. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Коньков отметил, что именно сейчас "тема Крыма" станет особенно востребованной у украинских политиков.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ властей Украины выплачивать пенсии и социальные выплаты жителям Крыма. Свое негодование парламентарий выразил в эфире телеканала NewsOne.

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Мирошниченко заявил, что, поскольку власти Украины считают Крым своей территорией, они должны предоставлять жителям полуострова полный пакет гарантий, которые прописаны в конституции.

"Сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда", – посетовал политик.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал это заявление. 

"Украина тем самым пытается обозначить свое "присутствие в Крыму", свои претензии на участие в управлении полуостровом. Вместе с тем там показывают, что те экономические проблемы, которые есть у Украины, не позволяют ей реализовывать программы, которые у нее могут быть применительно к Крыму и Донбассу. Это хорошая уловка для того, чтобы не выполнять свои обязательства, в том числе и по отношению к людям, которые там живут. Поэтому сейчас, накануне большого выборного цикла на Украине, ряд политиков будут пытаться спекулировать на этой теме. Мол, Украина, несмотря на отсутствие контроля над территориями, которые она продолжает считать своими, все-таки должна реализовывать свои обязательства перед людьми. Это делается для того, чтобы получить электоральные преимущества. Безусловно, с фактической точки зрения это никакого значения не имеет для изменения той геополитической реальности, которая сложилась – Крым не сможет рассматриваться как украинский после такого рода действий. Но это позволит получить политические очки. Поэтому, думаю, что дальше политической риторики ситуация не выйдет. И никоим образом не скажется на восприятии крымчанами своего российского гражданства, своих уже отсутствующих отношений с украинским государством", – сказал Александр Коньков.

Крым вновь стал российским после референдума в 2014 году, когда более 95% избирателей региона выступили за возвращение в состав России. На Украине итоги референдума не признают.

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