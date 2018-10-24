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Военный эксперт: НАТО пересматривает тактику ведения "подводных войн"

(обновлено: 10:35 24.10.2018)
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© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS MichiganАмериканская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / Jun Dumaguing
В НАТО подготовили "ответ" российским подлодкам, пишут СМИ. Комментируя эту новость в эфире радио Sputnik, военный эксперт Виктор Баранец отметил, что средства ведения войны на море все больше совершенствуются.

Страны – члены НАТО займутся разработкой беспилотных морских систем для противодействия угрозе, исходящей от российских субмарин, пишет Defence News.

Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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В июле страны подписали план о совместном развитии технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лодками, сообщает издание со ссылкой на опубликованный в октябре пресс-релиз. Там уточняется, что "использование беспилотных систем может стать переломным моментом в гонке морских технологий".

Отмечается, что совместное использование традиционных морских вооружений и беспилотников должно улучшить "контроль над морями" для стран – членов военного блока.

Всего соглашение подписали тринадцать государств: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США.

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© Фото : Главный штаб ВМФ России
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"Члены НАТО встревожены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают все больше ресурсов в это противостояние. При Путине Россия создала новые, еще более защищенные от систем обнаружения субмарины, использующиеся в Северной Атлантике", – приводит издание комментарий Хорхе Бенитеса, сотрудника экспертного Атлантического Совета, ранее работавшего в оборонном ведомстве США.

Отмечается, что подписанный план отражает растущую роль подводных беспилотных систем, к использованию которых страны прибегают для противодействия все более и более неуловимым субмаринам.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какими могут быть новые беспилотные морские системы НАТО.

"Страны НАТО уже давно вынашивают специальные проекты, которые предусматривают создание беспилотных морских систем. Они имеют очень разные виды. Это могут быть подводные роботы, которые управляются с палубы надводного корабля. Такой робот опускается на определенную глубину, с помощью телекамеры обследует подводную мину, перерезает трос, мина поднимается наверх, где ее уничтожают. Другая технология – это создание небольших беспилотных управляемых торпед, которые выискивают подводный объект противника и атакуют его. Это делается, чтобы сберечь личный состав. Подводная лодка – это очень крупный объект, он обнаруживается акустическими системами, а небольшие роботы более практичны – предусматривают атаку мелкими силами, но уровень боезаряда достаточен, чтобы повредить подводную лодку. Это говорит о том, что тактика и стратегия ведения подводных войн в НАТО пересматривается. Ставка делается как на роботизацию, так и на создание миниатюрных средств борьбы с подводными силами противника. Мы в России тоже следим за этим, кое-что уже сделано. Мы разработали очень мощный подводный беспилотный аппарат "Посейдон". Мир все больше совершенствует средства ведения войны на море", – сказал Виктор Баранец.

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