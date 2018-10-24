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"Борьба не на жизнь..." Эксперт о попытках сенатора США отменить санкции

(обновлено: 10:26 24.10.2018)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор Рэнд Пол. Архивное фотоСенатор Рэнд Пол. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский сенатор Рэнд Пол пытается отменить антироссийские санкции, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский поделился мнением о том, удастся ли сенатору убедить коллег.

Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол пытается убедить своих коллег в сенате в необходимости отменить антироссийские санкции и в выгоде от сотрудничества с Москвой, сообщает агентство Bloomberg.

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© РИА Новости / Никита Шохов
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Как отмечает агентство, для достижения этих целей парламентарий надеется на помощь посла США в России Джона Хантсмана. Отмечается, что оба политика встретились 28 августа. В ходе разговора Пол просил Хантсмана отметить на встрече с республиканцами, что диалог о контроле над вооружениями необходимо возобновить. Кроме того, сенатор заявил дипломату, что в вопросе санкций против Москвы его коллеги "подвержены истерии". Парламентарий убежден, что "Хантсман – самый подходящий дипломат для того, чтобы предоставить сенату детальную информацию об отношениях с Россией".

Кроме того, по версии Bloomberg, после промежуточных выборов в конгресс в ноябре Пол надеется убедить своих сопартийцев встретиться с российскими парламентариями.

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© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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Также, пишет издание, сенатор пытается повлиять на президента Дональда Трампа, чтобы тот, в свою очередь, вел "более мягкую политику" в отношении России. Однако на прошлой неделе американский лидер обвинил Москву в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и пообещал выйти из него. Пол раскритиковал это решение, несмотря на то, что его коллеги из Республиканской партии больше года готовили почву для этого, отмечает Bloomberg.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

"Пока шансы (на ослабление санкций – ред.) очень низкие. Сейчас у Трампа довольно сложная задача – его идейные враги строят ему разные козни. Кроме того, фондовый рынок, похоже, будет корректироваться, а Трамп к этому очень трепетно относится. Там идет борьба не на жизнь, а на смерть. И предстоящие промежуточные выборы в конгресс будут определяющими. Пока все выглядит так же, как и было по состоянию, когда Трамп побеждал в 2016 году. Сенат пока находится у республиканцев, они сейчас будут голосовать за решения Трампа. После визита в Хельсинки он понял, что нельзя махать кулаками в воздухе, лучше острые вопросы не трогать. Если после выборов большинство будет за республиканцами, я думаю, постепенно Трамп будет отменять антироссийскую повестку. В этом плане очень важна возможная предстоящая встреча Путина и Трампа в Париже. Если будет хотя бы минимальный прогресс по каким-то вопросам, и дальше ситуация в конгрессе сбалансируется в пользу Трампа, внутреннее раскольническое лобби постепенно исчезнет. Трамп не будет сразу отменять санкции, потому что это – как махать красной тряпкой перед быком. Но он будет эту тему всеми возможными силами отодвигать на задний план, проталкивать другую повестку, которая будет более актуальной. Мне кажется, что это было бы логично в его ситуации", – сказал Владимир Рожанковский.

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