"Правда, прикрытая ложью". Политолог об убийстве Джамаля Хашукджи

США считают необходимым наказать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил вице-президент Майк Пенс. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил интерес Вашингтона к расследованию этого убийства.

США считают необходимым наказать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, но не поступятся национальными интересами, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Это жестокое убийство журналиста, невинного человека, диссидента не останется без ответа со стороны США, и я ожидаю ответа международного сообщества, но мы хотим узнать, что произошло", – сказал Пенс.

"Мир смотрит, американцы хотят ответов, и мы будем требовать их. Но наряду с требованием наказать виновных в этом варварском деянии мы будем делать это с учетом и в контексте наших национальных интересов в регионе", – сказал Пенс.

"Мы ищем возможность наказать виновных… но мы будем делать это в контексте наших национальных интересов и более чем полувековых отношений США с Саудовской Аравией, которые поистине имеют ключевое значение для безопасности и процветания нашей страны", – заявил вице-президент США.

Пенс также сообщил, что глава ЦРУ Джина Хаспел находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента вокруг убийства Джамаля Хашукджи, решение о реакции США будет принято на основании полученных фактов.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил интерес официального Вашингтона к расследованию убийства Джамаля Хашукджи.

"Когда говорят, что Джамаль Хашукджи был журналистом, работал в The Washington Post, где он был колумнистом, то это правда, прикрытая ложью. Дело в том, что это видный представитель саудовского королевского двора, связанный со многими видными фигурами в королевстве. Известно также, что он сочувствовал радикальным исламистам, которые ведут борьбу, в том числе, и против США. Американцы в нем увидели интерес с 2017 года, когда он стал работать на них, в этом смысле его можно назвать агентом влияния США. Хашукджи – это сложная фигура, и я бы сказал, что в данном случае речь идет в первую очередь о "разборках" среди саудовской элиты. То есть это более сложная история, нежели только трагедия журналиста", – сказал Юрий Почта.

Он предположил, какими политическими силами будет использована история с гибелью Джамаля Хашукджи.

"Сейчас это используется теми, кто хотел бы Саудовскую Аравию как-то "поставить на место". В том числе в самих США есть целый ряд политиков, которые говорят, что Саудовская Аравия – не идеал демократии, и если уж Соединенные Штаты объявили своей миссией распространение демократии во всем мире, то тесная дружба с этим политическим режимом выглядит странно. Также турецкое руководство использует эту историю для того, чтобы усилить свое влияние в региональной и мировой политике, а также, возможно, и для того, чтобы продемонстрировать свое дружественное отношение Соединенным Штатам, с которыми у Анкары в последнее время были сложности. А заодно – показать Европе и США общность ценностей, что Турция ценит жизнь человека, свободу слова, неприкосновенность журналистов и так далее", – отметил Юрий Почта.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца – замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.