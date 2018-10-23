"Бюджет Пентагона уходит в песок". Американист о новом скандале в ВВС США

Американские ВВС потратили почти треть миллиона долларов на покупку 400 кружек для кофе, сообщили СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik отметил, что у военного бюджета США – не только фантастические размеры, но и фантастические растраты.

Американские ВВС с 2016 по 2018 год потратили 326 785 долларов на покупку кружек, подогревающих кофе в самолетах. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на письмо министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон для сенатора Чарльза Грасли.

Отмечается, что в общей сложности за три года военные закупили 391 такую кружку, средняя стоимость каждой равна примерно 835 долларам. Сообщается, что только для авиабазы Travis в Калифорнии таких кружек купили более чем на 56 тысяч долларов.

Представитель авиабазы пояснил, что высокая цена обусловлена тем, что кружки используются на самолетах старой конструкции и их давно вывели из производства, а новые модели в старых самолетах не могут устанавливаться.

Позже сенатор Грасли заявил, что такая растрата бюджетных средств недопустима, и что в этом вопросе могут помочь 3D-принтеры, которые способны напечатать эти кружки по цене в полдоллара за каждую.

Ранее в этом году американские СМИ сообщали, что ВВС США закупили унитазные крышки для военных самолетов по десять тысяч долларов за штуку.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik напомнил, что эта тема для вооруженных сил США – отнюдь не новая.

"Такие скандалы в Соединенных Штатах вспыхивают регулярно. С одной стороны, военный бюджет в США является фантастическим по размерам, с другой стороны, этот бюджет "распиливается" на многих этапах аутсорсинга, когда огромные суммы уходят посредникам. В результате возникает парадокс. США тратят на военные нужды больше, чем 10 стран, следующие за ними по объемам соответствующих трат. Но при каждом утверждении военного бюджета оказывается, что им еще и не хватает – то на эту разработку сотни миллионов не хватило, то на завершение другой разработки – пары сотен. А причина, в том числе, и в том, что значительная часть военного бюджета США вот так "уходит в песок". Конечно, есть и другие причины – не будем забывать, что у них еще, помимо прочего, около 800 военных баз по всему миру, где тоже зачастую непонятно куда уходят деньги. В целом же это очень интересная тема именно сегодня, потому что сейчас США втягивают весь мир, и нас в том числе, в новую гонку вооружений, а тем временем у них самих – проблемы со средствами, как ни парадоксально это звучит", – сказал Дмитрий Михеев.