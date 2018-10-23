Театральный критик: социальный танец – это вовсе не парный танец

О социокультурных проектах, инклюзивном театре и танцевальных тренингах для лучшей адаптации в современной среде в интервью радио Sputnik рассказала театральный критик Нина Пархомовская.

Социокультурные проекты, инклюзивный театр и танцевальные тренинги для лучшей адаптации в современной среде – эти темы вынесены на обсуждение театральной секции, которая будет работать на Санкт-Петербургском международном культурном форуме с 15 по 17 ноября.

Кроме того, профессионалам и публике будут предложены спектакли, в том числе спектакль "Разговоры". В нем играют артисты с расстройством аутистического спектра и профессиональные актеры. А еще прозвучит лекция на необычную тему "Социальный танец: как движение меняет общество". Автор лекции – один из создателей спектакля "Разговоры", театральный критик Ника Пархомовская в интервью радио Sputnik рассказала о том, что же такое "социальный танец" и каким, по ее мнению, он должен быть.

"Социальный танец – это вовсе не парный танец. Все мы, так или иначе, танцевали в детстве, юности, может быть, танцуем сейчас танго, ходили на бальные танцы, нас ставили в пары, которые мы сами себе не выбирали, всегда была проблема, что мальчиков не хватает и слишком много девочек. И это было странно, потому что мы танцевали не от себя, не от своего тела, личных потребностей, не от музыки часто, а выполняли какие-то заученные движения. Для меня социальный танец – это попытка вернуться в собственное тело и начать общаться с другими людьми так, как будто у нас нет выученных движений, так, как будто мы не знаем чего от них ждать, так, как будто нам не рассказали, что надо вести себя определенным образом. То есть максимально освободить свое тело, и, как следствие, освободить свой разум", – сказала Ника Пархомовская.

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