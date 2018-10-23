"Все будет меняться". Эксперт о влиянии российских санкций на Украину

Москва считает, что украинский народ не должен пострадать от санкций, заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik эксперт Василий Колташов отметил, что политика РФ в отношении Украины, несмотря ни на что, была мягкой совсем не случайно.

Москва считает, что украинский народ не должен пострадать от санкций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о том, что собственно граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны. <…> Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа", – сказал Песков, отвечая на вопрос, коснутся ли санкции украинских граждан.

Пресс-секретарь президента добавил, что никаких ответных мер исключать нельзя, так как Киев вводит санкции как в отношении российской экономики, так и в отношении юридических и физических лиц.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах, которые станут ответом на недружественные действия Киева.

Как заявил во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев, санкции против Украины коснутся тех, кто наносит вред интересам России.

"В то же время, естественно, ни указ, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо… Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди", – отметил Медведев.

По его словам, также санкции затронут компании, которые "так или иначе контролируются подобными гражданами".

Премьер подчеркнул, что правительство подготовит предложения в кратчайший срок.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что политика российского руководства по отношению к Украине, несмотря ни на что, была мягкой совсем не случайно.

"Народ Украины – это не просто братский народ, это тот же самый народ, только подвергшийся определенному пропагандистскому воздействию. Этот народ в основной своей массе говорит на русском языке, является носителем русской культуры и объективно является частью русского мира. Получилось так, что наши страны разошлись, произошло разделение, но политика российского руководства, на мой взгляд, была очень мягкой по отношению к Украине. Это было видно хотя бы по тому, что продолжались закупки с Украины, достаточно большой сохранялся товарообмен, несмотря на принятые сторонами ограничения. Москва подавала украинским политическим кругам знаки на уровне экономики о том, что конфликт является неразумным, противоречащим экономическим интересам, экономически нелогичным", – сказал Василий Колташов.

Однако Киев эти сигналы не захотел услышать, считает эксперт.

"Поэтому вряд ли сейчас стоит ожидать, что все останется так, как есть. Скорее всего, например, украинские сельхозпродукты будут с российского рынка постепенно удаляться. И это станет результатом политики (президента Украины Петра) Порошенко и его команды. Других виновников здесь нет, потому что именно они старательно обостряют ситуацию. То, что РФ является главным источником инвестиций в украинской экономике, в расчет ими не берется. Поэтому, так или иначе, но все будет меняться, потому что невозможны политические сложности без экономических последствий", – отметил Василий Колташов.

С 2014 года Украина вводит санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет перечень. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер". Кроме того, в августе Киев присоединился к решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.