Эксперт о "деле Хашукджи": у Турции есть шансы

Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей – ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее", – сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.
"Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже все известно, почему тело до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить", – сказал Эрдоган.
Он добавил, что Турция заявила о нежелательности дальнейшего пребывания саудовского консула в Стамбуле, и тот уже покинул страну.
Также президент Турции предложил судить всех виновных по делу об убийстве Джамаля Хашукджи в Стамбуле.
Развитие взаимоотношений между Анкарой и Эр-Риядом после убийства оппозиционного саудовского журналиста прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
"Стоит рассматривать эти отношения в контексте соперничества между Саудовской Аравией и Турцией, как двух стран, претендующих на региональное лидерство. В данном контексте Турция попытается воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на Саудовскую Аравию. У Турции есть для этого шансы", – считает Богдан Безпалько.
По его мнению, Анкара попытается использовать дело об убийстве Джамаля Хашукджи для того, чтобы склонить чашу весов в регионе в свою пользу.
"Эрдоган, скорее всего, ставит в качестве цели не столько "окончательную победу", сколько рост влияния Турции, определенный компромисс в регионе на условиях Анкары… Ситуация в этом смысле для Анкары благоприятная. Подобных убийств происходит в мире достаточно много, но обычно мало кто обращает на них внимание", – сказал Богдан Безпалько.
Он также считает, что этот случай может быть использован Анкарой, чтобы напомнить Вашингтону о роли Турции в регионе.
"Для Турции важно вновь начать играть определенную роль моста между США и Ближним Востоком. Турция – член НАТО, страна, в которой располагаются американские военные базы, чрезвычайно важные для США ввиду кризиса на территории Сирии. У Турции достаточно рычагов, чтобы оказывать давление на эту ситуацию. Помимо прочего, этот скандал, связанный с убийством журналиста, ложится на канву предвыборной гонки в США, когда демократы будут использовать все возможности, чтобы нанести поражение республиканцам на выборах в конгресс. Турция все это сейчас может использовать", – полагает Богдан Безпалько.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.