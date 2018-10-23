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Эксперт о "деле Хашукджи": у Турции есть шансы

(обновлено: 16:50 23.10.2018)
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© AFP 2018 / Ozan KoseУчастник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ТурцияУчастник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция
© AFP 2018 / Ozan Kose
Анкара не удовлетворена объяснениями Эр-Рияда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент Турции. Эксперт Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik спрогнозировал отношения между двумя странами после этого случая

Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей – ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее", – сказал Эрдоган, выступая перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
Он добавил, что существует много вопросов, без ответов на которые расследование нельзя будет считать законченным.

"Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже все известно, почему тело до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция заявила о нежелательности дальнейшего пребывания саудовского консула в Стамбуле, и тот уже покинул страну. 

Также президент Турции предложил судить всех виновных по делу об убийстве Джамаля Хашукджи в Стамбуле.

Развитие взаимоотношений между Анкарой и Эр-Риядом после убийства оппозиционного саудовского журналиста прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Стоит рассматривать эти отношения в контексте соперничества между Саудовской Аравией и Турцией, как двух стран, претендующих на региональное лидерство. В данном контексте Турция попытается воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на Саудовскую Аравию. У Турции есть для этого шансы", – считает Богдан Безпалько.

По его мнению, Анкара попытается использовать дело об убийстве Джамаля Хашукджи для того, чтобы склонить чашу весов в регионе в свою пользу.

"Эрдоган, скорее всего, ставит в качестве цели не столько "окончательную победу", сколько рост влияния Турции, определенный компромисс в регионе на условиях Анкары… Ситуация в этом смысле для Анкары благоприятная. Подобных убийств происходит в мире достаточно много, но обычно мало кто обращает на них внимание", – сказал Богдан Безпалько.

Он также считает, что этот случай может быть использован Анкарой, чтобы напомнить Вашингтону о роли Турции в регионе.

"Для Турции важно вновь начать играть определенную роль моста между США и Ближним Востоком. Турция – член НАТО, страна, в которой располагаются американские военные базы, чрезвычайно важные для США ввиду кризиса на территории Сирии. У Турции достаточно рычагов, чтобы оказывать давление на эту ситуацию. Помимо прочего, этот скандал, связанный с убийством журналиста, ложится на канву предвыборной гонки в США, когда демократы будут использовать все возможности, чтобы нанести поражение республиканцам на выборах в конгресс. Турция все это сейчас может использовать", – полагает Богдан Безпалько.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

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