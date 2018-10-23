Эксперт: США "приплели" Китай к ДРСМД, используя свою обычную тактику

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД, заявили в МИД КНР. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Пекин не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД ни от одной из стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вчера я уже выразила позицию Китая: это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее", – напомнила дипломат.

Китай будет и впредь придерживаться оборонного характера своей национальной оборонной политики, подчеркнула Хуа Чуньин.

Пекин также рекомендует США не плыть против течения и дважды подумать, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу, добавила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен присоединиться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он добавил, что США будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и КНР "не придут в себя".

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что подобные требования США обречены на неудачу.

"Все просто: американцам хочется, вот они и Китай сюда приплели. Договор в свое время был подписан между СССР и США, никаких третьих сторон там не было. Хотя надо было бы учитывать ядерные силы Великобритании и Франции, но мы не пошли на это. Мы не учитывали и американские ракеты средней дальности морского базирования, другие категории оружия. Этот договор касался только сухопутных ракет средней и меньшей дальности. Был ликвидирован целый класс вооружений, но, например, остались крылатые ракеты воздушного базирования такой дальности… Теперь американцы, понимая, что у них наступает эра противоборства, решили каким-то образом приплести сюда китайцев. Это обычная тактика американцев – как им хочется, так и изменяют под себя международное право. Видимо, они будут настаивать, думая, что мы можем воздействовать на Китай. Но на Китай воздействовать невозможно, поэтому все это изначально обречено на неудачу", – сказал Алексей Подберезкин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Ранее Трамп заявил о решении США выйти из соглашения с Россией, объяснив это многолетними нарушениями договора со стороны Москвы.