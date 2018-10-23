Политолог объяснил, почему на Западе падает доверие к "четвертой власти"

Почти половина жителей стран Запада, как показал опрос "Sputnik.Мнения", не верят новостям собственных СМИ о России. Политолог Владимир Слатинов в эфире радио Sputnik назвал данные опроса устойчивой тенденцией.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России.

Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" средствами массовой информации. В США 43% опрошенных выразили недоверие собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции – 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в масс-медиа информации о России. Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпатизирующих нынешнему президенту Эммануэлю Макрону жителей Пятой республики о недоверии к освещению СМИ "российской темы" заявили только 43%.

В Германии, как показал опрос, на "фейк ньюз" чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов. Например, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России. Среди "левых" подобных убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений. Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается обратная ситуация: американцы и британцы старше 35 лет более склонны подвергать освещение "российской темы" в СМИ сомнению.

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от ряда факторов. Например, американцы с высоким уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, что масс-медиа сообщают достоверную информацию о России. Белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), протестанты – чаще католиков, а республиканцы – чаще демократов. В Великобритании подобная тенденция менее очевидна. Из данных опроса следует, что жители юга страны и столицы замечают больше предвзятого отношения медиа к России, нежели остальные.

Доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов в эфире радио Sputnik отметил, что падение доверия к западным СМИ превратилось уже в тенденцию.

"Не только данный опрос, но и многие другие подтверждают, что доверие к СМИ в развитых странах падает. И это является некоей тенденцией, которая действительно заметна и на которую обращают внимание очень многие эксперты. И это проблема сегодня для современных стран, для тех, кого мы называем либеральными демократиями. Если посмотреть, то тренд очевиден. И это связано не только с освещением внешнеполитических вопросов, проблем других стран, в частности России. Мы видим, насколько сейчас поляризуется общественное мнение и поляризованы СМИ по поводу внутренней повестки, например, в той же Британии – относительно Brexit'а, в тех же США – мы понимаем проблему (президента США Дональда) Трампа, ту схватку, которую он фактически ведет со своими противниками… Это тоже имеет огромное значение, это тоже сильно влияет. Потому что люди видят, что СМИ становятся все более ангажированными и все чаще прибегают к не совсем корректным приемам. Люди это чувствуют, чувствуют в отношении мейнстримных СМИ и тех, которые сейчас наиболее популярны. И естественно, что это показал, в том числе, и данный опрос", – сказал Владимир Слатинов.

По его мнению, речь идет в целом о проблеме доверия.

"Не зря же СМИ называют четвертой властью. Это некий штамп, как говорят, но это очень важный момент. Если есть доверие к СМИ, то этот институт успешно выполняет те функции, которые для него являются ключевыми – функцию обратной связи, функцию передачи общественного мнения, настроений населения элитам и функцию формирования повестки дня. Но когда эти институты начинают искажать реальность, когда они начинают манипулировать общественным мнением и пытаются манипулировать элитами, то это становится угрозой существования самого механизма, который мы называем либеральной демократией. Резюмируя, можно сказать, что в целом это устойчивая тенденция, которая связана не столько с самими СМИ, сколько с теми проблемами, расколами, в определенной степени дезориентациями, которые сейчас фундаментально возникли в современных политических системах развитых государств", – отметил политолог.

Опрос был проведен с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондента), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.