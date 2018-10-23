"Потрясающая наглость". Крымский политолог о продаже Киевом судна "Норд"

На Украине судно "Норд" оценили почти в $60 тысяч, его собираются выставить на аукцион. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла назвал планы украинской стороны бессмысленной акцией.

Российское судно "Норд", которое выставят на аукцион на Украине, оценили примерно в 60 тысяч долларов стартовой цены, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека заявили, что "Норд" был передано АРМА для продажи на аукционе.

Телеканал сообщает, что "Норд" должен сменить своих владельцев уже через месяц, а само судно оценили чуть больше чем в 1,5 млн гривен (53 тысячи долларов), но в ходе торгов эта сумма должна увеличиться в разы. Сообщается, что "Нордом" интересуются сразу несколько крупных покупателей.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что Украина устраивает бессмысленную акцию.

"Потрясающая наглость, других слов нет. Украли корабль, а теперь еще и собираются его продать. Здесь, наверное, можно рассуждать в терминах уголовного мира о барыгах. Но это и есть суть нынешнего украинского политического режима. Не буду говорить о стоимости судна, о перспективах его продажи, но дело в том, что тот, кто приобретет этот корабль, окажется в ситуации, в которой он свои деньги потеряет. Как только "Норд" выйдет из украинского порта, где он находится под арестом, он немедленно будет возвращен в собственность предприятия в Керчи – вернется к людям, которым принадлежит по праву. Таким образом, для Украины это бессмысленная акция", – сказал Владимир Джаралла.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".