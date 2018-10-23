"Оговорка по Фрейду". Политолог о появлении в Google Maps "Верховной ЗРады"

Сервис Google Maps изменил название украинского парламента на Верховную "ЗРаду", то есть "измену". Новое название не удивляет, отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева.

Сервис Google Maps изменил название Верховной рады на Верховную "ЗРаду", что в переводе с украинского означает "предательство" и "измена".

Депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко прокомментировал ситуацию у себя в Facebook: "Сначала не поверил, думал, фотошоп. Но нет, это действительно правда – Верховная ЗРада Украины. На всех экранах Google Maps Украины".

Снимок экрана сервиса "Google Maps" с переименованными названиями Верховной Рады Украины в Верховную Зраду Украины Снимок экрана сервиса "Google Maps" с переименованными названиями Верховной Рады Украины в Верховную Зраду Украины

Вероятная причина произошедшего – массовый запрос от пользователей на исправление названия учреждения.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала изменение названия украинского парламента на Google Maps.

"Я думаю, что это "оговорка по Фрейду" – как показывает практика жизни, такие вещи редко бывают случайными. Действительно, то, чем занимается Верховная рада по отношению к народу Украины, иначе как измена, то есть "зрада", обозначить нельзя. Все решения, которые принимает киевское руководство, включая Раду, откровенно враждебны собственному народу, исторической миссии составляющих его этносов. Поэтому это новое название украинского парламента меня не удивляет. Я не знаю, как это на самом деле получилось – может быть, за этим и стоят какие-то шутники, которые все это "провернули", но в итоге получился такой знак "свыше" украинскому народу и украинскому руководству", – сказала Наталья Макеева.