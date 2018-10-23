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"Больной человек Европы". Эксперт оценил состояние украинской экономики

(обновлено: 14:27 23.10.2018)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и УкраиныДенежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украину назвали самой уязвимой из развивающихся экономик. В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что ради политических амбиций Киев принес в жертву конкретные экономические интересы.

Украина заняла первое место по уязвимости среди развивающихся рынков и восьмое – в мировом рейтинге. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой фирмы IHS Markit.

Эксперты оценили стабильность валют 190 стран под воздействием внешних факторов. При составлении рейтинга принимались во внимание сальдо баланса по текущим операциям, внешние долговые обязательства, валютные резервы и инфляция.

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Плохо, а будет еще хуже". Киевский эксперт об экономике Украины

Отмечается, что с начала этого года украинская гривна находится под сильным давлением, однако вмешательство Нацбанка помогло смягчить ослабление курса валюты.

Главный экономист IHS Markit Нариман Бехравеш считает, что Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита – как бюджетного, так и по текущим операциям. Он также отметил, что страна подвержена рискам платежного баланса.

Россия и Китай были признаны наименее уязвимыми среди развивающихся рынков из-за профицита платежного баланса, маленького внешнего долга и большого объема валютных резервов. Однако экономисты добавили, что российская экономика подвержена геополитическим рискам.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что ради политических амбиций Киев принес в жертву вполне конкретные экономические интересы.

"Действительно, Украина на сегодняшний день – это больной человек Европы. Это самая нестабильная и самая уязвимая экономика – просто потому, что украинские элиты, управляющие страной, оказались не на высоте. Они допустили деиндустриализацию страны и потеряли рынки. Основным рынком для украинской продукции была Россия. Но этот рынок закрылся по понятным причинам: Украина для этого сделала очень много, российские компании ввели ответные санкции на эту недружественную политику. В результате Украина потеряла рынок вагонов, продукции авиастроения, судостроения и так далее. То есть ради политических амбиций они принесли в жертву вполне конкретные экономические интересы. И почему-то думали, что сумеют заработать на рынке Европы. Но Европе Украина нужна в качестве рынка и в качестве производителя сырья, а украинская продукция с высокой добавленной стоимостью в Европе никому не нужна. За счет этого страна находится в кризисе – социальном, экономическом, политическом, который вытекает из первых двух. Все это ставит Украину на грань фактического выживания", – сказал Алексей Зубец.

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