Военный политолог: преимущество С-400 бесспорно

Американские СМИ призвали не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400. В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин, отметив, что подобных систем нет ни у одной страны мира.

С российскими зенитными ракетными системами С-400 "не стоит шутить", пишет военный журнал National Interest.

Издание отмечает, что вокруг комплексов С-400 постоянно разгораются споры. США угрожают санкциями всего лишь за покупку российской ПВО, однако мировые державы не теряют интерес к этим системам, о чем говорит заключение в этом году соглашений на поставку С-400 Индии и Китаю. И ни одни воздушные силы, подчеркивает журнал, не хотели бы встретиться с российской ПВО в бою.

Отмечается, что системы используют новые радиолокационные станции, которые позволяют С-400 увидеть почти любую воздушную цель. Кроме того, она способна задействовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями, благодаря чему один комплекс С-400 может выступить в роли почти полноценной эшелонированной системы ПВО.

Возможности С-400 могут показаться серьезным скачком по сравнению с показателями предшественника, однако многие из продвинутых особенностей, включая перехват баллистических ракет, взаимозаменяемые модульные ракеты и т.д. присутствуют в системе уже давно, и С-400 основана на уже существующих достоинствах С-300, причем, стала еще более смертоносной, отмечает издание.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал публикацию.

"Надо учитывать тот неопровержимый факт, что С-400 – это уникальная зенитно-ракетная установка, которая отвечает всем современным требованиям, и что подобного нет ни у одной страны мира. Об этом свидетельствуют закупки С-400 такими государствами как Китай, Индия, Турция, против чего серьезно выступают США. Это и есть показатель качества вооружения, которое производится в РФ. Преимущество этих систем бесспорно. Как только собрались турецкие специалисты поставить эти системы на дежурство, сразу все генералы НАТО запротестовали, потому что высокотехнологичное содержание этой установки в состоянии вскрыть всю систему ПВО НАТО, более того, создать условия, когда произойдет серьезный перекос в пользу С-400. Так что на сегодняшний день мы можем говорить об уникальности этого оборонительного вооружения, которое востребовано в сложной геополитической ситуации", – сказал Андрей Кошкин.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО – SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.