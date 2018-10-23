"У Сороса очень много врагов". Эксперт об инциденте в штате Нью-Йорк

В американском штате Нью-Йорк рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса обнаружено взрывное устройство, сообщили СМИ. Эксперт Виталий Вехов в эфире радио Sputnik предположил, кто мог желать зла известному финансисту.

Взрывное устройство найдено в понедельник в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк, сообщает газета The New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

По данным газеты, инцидент произошел рядом с домом Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Полиция получила вызов о подозрительном предмете примерно в 15.45 по местному времени (22.45 мск). Сообщается, что устройство "не сработало самостоятельно, и саперы произвели управляемый подрыв". Сам Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.

The New York Times отмечает, что Сорос уже долгое время является мишенью для критики со стороны различных правых групп в США. Крайне правые, пишет газета, неоднократно называли его "глобалистом". Сороса также подозревали в финансировании нелегальной миграции в США из Латинской Америки, но представители миллиардера отвергли это обвинение.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент.

"Личность Сороса всем известна. Он финансировал так называемые "цветные" перевороты во многих странах и за эту свою "бурную деятельность" нажил, надо полагать, немало врагов – как среди обычных граждан, которые так или иначе пострадали в результате этих переворотов, так и в каких-то более влиятельных кругах. Может быть, инцидент связан именно с этим. А вообще, когда у человека так много врагов, гадать бесполезно. Нельзя исключить, кстати, что здесь могут быть причастны и конкуренты Сороса по тем или иным его проектам. Он остается миллиардером, имеет свой бизнес во многих государствах. Так что может речь идти и о таких "бизнес-разборках" с несколько криминальным подтекстом", – предположил Виталий Вехов.

Джордж Сорос – американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет заработала рекордные для хедж-фондов 35 млрд долларов.

Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013-2014 годах.