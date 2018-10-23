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Военный эксперт: украинский ВПК – "мертвый клиент"

(обновлено: 12:50 23.10.2018)
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган во время тактических артиллерийских ученийРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган во время тактических артиллерийских учений
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Пользователей соцсетей рассмешили "мощнейшие" украинские РСЗО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему представленная президентом Украины система не может считаться "наиболее дальнобойной и мощной".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны получили новую партию отремонтированных мощнейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом он написал в Facebook.

""Ураган" – одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, которые стоят на вооружении наших военных", – отметил украинский президент.

Ракетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Он добавил, что этот комплекс за 20 секунд может сделать полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 километров.

Заявление Порошенко стало поводом для шуток и ироничных комментариев пользователей Сети.

"Чем они стрелять будут? Склады с боеприпасами уничтожены", – пишет в комментариях Виталий Гаврилюк.

"А где ремонтировали? На вашем заводе? Тогда краска слезет после первого дождя", – иронизирует Мария Чеботарь.

"Если их отремонтировали, как "Молот" (миномет калибра 120 мм украинского производства), то лучше и не надо", – добавляет Николай Стаканов.

Украинские военные на побережье Азовского моря
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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"Похожа на КАТЮШУ… 1942 года…", – удивляется Вадим Химич.

"А какие новые? Ураган еще с СССР? ", – добавляет Анатолий Збудчак.

"Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может", – пишет Анатолий Сухоребный.

РСЗО 9К57 "Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Система принята на вооружение в 1975 году. 

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что представленная Порошенко система не может считаться "наиболее дальнобойной и мощной".

"Система устарела. Например, в нашей стране было принято решение о создании новой системы "Ураган-1М", ее отличительной особенностью является бикалиберность. Если на старой системе были просто направляющие, которые заряжали ракеты, и зарядка занимала длительное время, то в новой системе перевод в боевое положение занимает порядка 20 секунд, применяется контейнерная схема, которая к тому же может использовать два калибра: 220 мм и 300 мм. При этом характеристики системы были повышены, и даже шасси используются новые. Все это говорит о том, что та система, которую представил Порошенко, – это он выдал старое за новое. Он думает, что если покрасить или как-то по-другому назвать, то от этого система улучшит свои характеристики. Такого не бывает", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, это уже не первая попытка Киева выдать желаемое за действительное.

"То же самое они говорили о РСЗО "Смерч" – пытались изобразить, что у них есть более мощный ракетный комплекс "Ольха" с новой оперативно-тактической ракетой, якобы она долетит до Москвы. Все это бурные фантазии. Порошенко пытается изобразить, что мертвый "клиент" – украинский ВПК – еще жив. Но он умирает. Ничего нового они производить не могут. И даже впечатления на специалистов все его заявления давно не производят. Порошенко думал пропиариться, но на Украине есть граждане, которые разбираются, где новая система, а где старая", – отметил военный эксперт.

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