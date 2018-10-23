Военный эксперт: украинский ВПК – "мертвый клиент"

Пользователей соцсетей рассмешили "мощнейшие" украинские РСЗО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему представленная президентом Украины система не может считаться "наиболее дальнобойной и мощной".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны получили новую партию отремонтированных мощнейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом он написал в Facebook.

""Ураган" – одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, которые стоят на вооружении наших военных", – отметил украинский президент.

Он добавил, что этот комплекс за 20 секунд может сделать полный залп из 16 снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 километров.

Заявление Порошенко стало поводом для шуток и ироничных комментариев пользователей Сети.

"Чем они стрелять будут? Склады с боеприпасами уничтожены", – пишет в комментариях Виталий Гаврилюк.

"А где ремонтировали? На вашем заводе? Тогда краска слезет после первого дождя", – иронизирует Мария Чеботарь.

"Если их отремонтировали, как "Молот" (миномет калибра 120 мм украинского производства), то лучше и не надо", – добавляет Николай Стаканов.

"Похожа на КАТЮШУ… 1942 года…", – удивляется Вадим Химич.

"А какие новые? Ураган еще с СССР? ", – добавляет Анатолий Збудчак.

"Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может", – пишет Анатолий Сухоребный.

РСЗО 9К57 "Ураган" – советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Система принята на вооружение в 1975 году.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что представленная Порошенко система не может считаться "наиболее дальнобойной и мощной".

"Система устарела. Например, в нашей стране было принято решение о создании новой системы "Ураган-1М", ее отличительной особенностью является бикалиберность. Если на старой системе были просто направляющие, которые заряжали ракеты, и зарядка занимала длительное время, то в новой системе перевод в боевое положение занимает порядка 20 секунд, применяется контейнерная схема, которая к тому же может использовать два калибра: 220 мм и 300 мм. При этом характеристики системы были повышены, и даже шасси используются новые. Все это говорит о том, что та система, которую представил Порошенко, – это он выдал старое за новое. Он думает, что если покрасить или как-то по-другому назвать, то от этого система улучшит свои характеристики. Такого не бывает", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, это уже не первая попытка Киева выдать желаемое за действительное.

"То же самое они говорили о РСЗО "Смерч" – пытались изобразить, что у них есть более мощный ракетный комплекс "Ольха" с новой оперативно-тактической ракетой, якобы она долетит до Москвы. Все это бурные фантазии. Порошенко пытается изобразить, что мертвый "клиент" – украинский ВПК – еще жив. Но он умирает. Ничего нового они производить не могут. И даже впечатления на специалистов все его заявления давно не производят. Порошенко думал пропиариться, но на Украине есть граждане, которые разбираются, где новая система, а где старая", – отметил военный эксперт.