Эксперт: заявление Дуды о "Северном потоке-2" выглядит странно

Президент Польши Анджей Дуда назвал "Северный поток-2" угрозой для Украины и Словакии. В эфире радио Sputnik завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал это заявление.

Президент Польши Анджей Дуда в эфире "Польского радио" заявил, что "Северный поток-2" опасен для Украины и Словакии.

По его словам, газопровод стал бы также энергетической угрозой для Польши, если бы не "предупреждающие действия Варшавы".

Кроме того, Дуда отметил, что позиция трех стран по этому вопросу однозначна, президенты не раз ее озвучивали, и в этом контексте ничего не поменялось.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал слова польского лидера.

"Эти заявления выглядят странно, чисто политизированно. Опасность на самом деле в следующем: Россия может прекратить транзит, основные поставки газа могут быть обеспечены в обход Украины. Два "потока", плюс "Турецкий поток", плюс транзит через Белоруссию – то есть при желании можно сократить Украину до нуля. Думаю, что именно это – основная опасность, которую они ждут, они боятся потерять доходы от транзита. Думаю, что слова Дуды – это чисто политическая игра. Он, скорее всего, рассчитывает на поддержку США, плюс это средство психологического давления на Россию. Это чисто политический звон. Не думаю, чтобы европейские страны в этой связи поступились своими интересами", – сказал Юрий Рыков.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год через Балтийское море.

Новый трубопровод планируют построить рядом с "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.

Против строительства газопровода выступают несколько государств, в частности Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против его возведения, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз своего СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Российские власти, в свою очередь, многократно заявляли, что "Северный поток-2" – исключительно экономический проект. Президент Владимир Путин отмечал, что будущий транзит газа через украинскую территорию – при его сохранении – должен соответствовать экономическим требованиям.