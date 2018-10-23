Эксперт: "откровенный бред" западных СМИ о России вызывает у людей вопрос

По данным опроса "Sputnik.Мнения", почти каждый второй житель западных стран не верит новостям своих СМИ о России. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса, отметив, что не всю информацию о нашей стране люди получают из прессы.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России.

Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" средствами массовой информации. В США 43% опрошенных выразили недоверие собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции – 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в масс-медиа информации о России. Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпатизирующих нынешнему президенту Эммануэлю Макрону жителей Пятой республики о недоверии к освещению СМИ "российской темы" заявили только 43%.

В Германии, как показал опрос, на "фейк ньюз" чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов. Например, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России. Среди "левых" подобных убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений. Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается обратная ситуация: американцы и британцы старше 35 лет более склонны подвергать освещение "российской темы" в СМИ сомнению.

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от ряда факторов. Например, американцы с высоким уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, что масс-медиа сообщают достоверную информацию о России. Белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), протестанты – чаще католиков, а республиканцы – чаще демократов. В Великобритании подобная тенденция менее очевидна. Из данных опроса следует, что жители юга страны и столицы замечают больше предвзятого отношения медиа к России, нежели остальные.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем обусловлены такие результаты опроса.

"На мой взгляд, это достаточно объективные данные. Давайте скажем откровенно: не вся информация сегодня приходит через СМИ, через телевидение, радио, газеты, очень большую роль играют социальные сети, "сарафанное радио", туристические поездки… Я бы здесь отметил ЧМ по футболу, который прошел в этом году в России, приехало огромное количество болельщиков из разных стран, и люди своими глазами увидели ту жизнь, про которую никто никогда не писал на Западе. В основном пишут критическое, что у нас все, мол, плохо, люди тоже живут плохо и т.д. Те же британцы, СМИ которых писали порой откровенный бред о России, приехали и удивились: как же так, нас откровенно обманывали, все это не правда. То есть общение людей, поездки играют большую роль, люди видят, что реальность сильно отличается от того, что пишут в СМИ. К тому же, если постоянно пишут об одном и том же, то есть Россия постоянно выставляется в неприглядном свете, естественно, у людей возникает вопрос – а может ли такое быть все время?", – сказал Николай Топорнин.

По его мнению, в дальнейшем ситуация будет меняться только к лучшему.

"Для меня подобные результаты опроса неудивительны. Я всегда считал, что большая часть граждан западноевропейского сообщества совершенно по-другому видят картину жизни в России. И, на мой взгляд, со временем, если будет развиваться такая ситуация, процент людей, позитивно воспринимающих Россию, будет неуклонно расти. Откровенно говоря, нет объективных оснований, чтобы к России относились негативно. Тем более что у нас всегда к другим странам было позитивное отношение, даже во времена Советского Союза, несмотря на "железный занавес", мы всегда тепло общались с иностранцами. И на Западе это прекрасно знают. Поэтому, даже несмотря на такой негативный информационный поток, все равно, как мы видим, большинство людей относятся к России положительно и тепло", – отметил эксперт.

Опрос был проведен с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондента), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.