Религиовед: Константинополь "действует как украинский националист"

Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал не отступать в вопросе автокефалии для Украины. Это только усугубит раскол в украинском обществе, уверен религиовед Роман Лункин. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине.

По его словам, это должно быть сделано, несмотря на возражения Русской православной церкви. Выступая в воскресенье на встрече с греческой диаспорой Стамбула, Варфоломей выразил уверенность, что Москва будет вынуждена подчиниться решениям Константинополя. Он подчеркнул, что патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, предоставленного ему канонами священных Соборов, являющихся для всех православных верующих обязательными. Варфоломей добавил, что "русские братья" рано или поздно должны будут последовать за решением, которое примет Константинопольский патриархат, "так как у них нет выбора". По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат борется, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить православную мировую культуру.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра по изучению религий Института Европы РАН Роман Лункин высказал мнение, что в этой ситуации именно Константинопольский патриархат действует в русле национализма.

"Совершенно очевидно, что в этой борьбе с национализмом Константинопольский патриархат сам проявляет себя и как украинский, и как греческий националист. Это не помогает разрешению сложившейся ситуации и только углубляет раскол в украинском обществе. Кроме того, все это делается без учета интересов Украинской православной церкви (УПЦ МП). Принципиальный вопрос для представителей украинской националистической власти – это оторвать от Москвы украинское православие, усилить украинскую национальную церковь, которая фактически подчиняется таким националистическим группировкам как Киевский патриархат. То есть максимально отделить украинскую идентичность от российской", – сказал Роман Лункин.

После решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом на всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подчеркнул, что Константинополь потерял право называться координирующим центром православия. В РПЦ выразили надежду, что Константинополь поменяет свое решение дать украинской церкви автокефалию, а до этого момента он будет находиться в расколе.