"США повышают ставки". Политолог о словах Трампа про ядерный потенциал

Американский лидер Дональд Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал страны. В эфире радио Sputnik политолог Александр Ведруссов высказал мнение, что подход Вашингтона к международным договоренностям отражает политику США в целом.

Президент США Дональд Трамп рассказал, до какого момента Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал, сообщает Fox News.

"У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем создавать это (оружие – ред.), пока они не придут в себя. Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество", – сказал Трамп.

Сообщается, что этот комментарий американский лидер адресовал России, Китаю, а также "любому, кто хочет играть в эти игры".

20 октября Трамп анонсировал выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом позже американский лидер заявил, что Китай тоже должен быть включен в ДРСМД, хотя он и не входит в это соглашение.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Коммерсанту" заявил, что от трети до половины баллистических ракет Китая не соответствуют ДРСМД.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва желает получить от Вашингтона более детальное разъяснение планов выхода из договора. Он также заявил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры с целью обеспечения безопасности.

В эфире радио Sputnik политолог, общественный деятель Александр Ведруссов поделился мнением о том, какими могут быть эти меры.

"Если эти договоренности больше не действуют, тогда у нас нет никаких ограничений – мы в Калининграде размещаем что угодно в любых количествах; "обкладываем" Америку: если очень захотим, вернемся на Кубу, есть Никарагуа, Венесуэла, другие страны — мы будем симметрично отвечать на те меры, которые американцы принимают по нашему окружению. В военном отношении я не переживаю – наши военные заметно отточили мастерство и испытали новые виды вооружений. У нас есть оружейный экспорт, мы можем делать С-400, продавать нашим союзникам, зарабатывать десятки миллиардов, подтягивать наш высокотехнологичный экспорт и развивать высокие технологии внутри страны. Как говорится, нет худа без добра. Пусть американцы наращивают вооружение, мы найдем, чем ответить. А если мы договоримся с Китаем, то нам вообще никто не страшен", – сказал Александр Ведруссов.

По его мнению, подход США к международным договоренностям отражает американскую политику в целом.

"Американцы повышают ставки в игре. (Бывший госсекретарь США Генри) Киссинджер писал, что это в духе американцев – повышать ставки по максимуму, а потом легко отказываться от каких-то пунктов, которые вообще изначально не предполагали выполнять. Они как бы идут на уступки, на полпути мы встречаемся, и все довольны. Вообще, очень недооценен "вклад" Трампа, который он вносит в дестабилизацию и разрушение международной системы, как ему кажется, в интересах Америки. Россия может от этого пострадать какое-то время, а дальше можно извлечь из этого определенную выгоду. У нас параллельно формируется Евразийское пространство, Шелковый путь с Китаем – выживем, договоримся с соседями", – считает Александр Ведруссов.