Эксперт: недоверие на Западе к новостям об РФ достигло критических величин

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", почти половина европейцев и американцев не верят новостям собственных СМИ о России. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, на его взгляд, связаны подобные результаты опроса.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, почти каждый второй житель Франции, Германии, Великобритании и США не доверяет тому, что СМИ этих стран пишут о России.

Респондентов попросили оценить объективность освещения "российской темы" средствами массовой информации. В США 43% опрошенных выразили недоверие собственным СМИ, в Великобритании эта цифра составила 47%, во Франции – 53%, а в Германии и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сюжетов немецких СМИ о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% респондентов) чаще других не доверяют подаваемой в масс-медиа информации о России. Такого же скептического мнения придерживается большинство (72%) сторонников правых политических партий и французов, голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпатизирующих нынешнему президенту Эммануэлю Макрону жителей Пятой республики о недоверии к освещению СМИ "российской темы" заявили только 43%.

В Германии, как показал опрос, на "фейк ньюз" чаще обращают внимание жители восточной части страны, а также сторонники правых политических взглядов. Например, 64% респондентов, придерживающихся правых позиций, заявили о необъективности материалов немецких СМИ о России. Среди "левых" подобных убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые французы и немцы говорят о необъективности местных СМИ чаще, чем представители других поколений. Например, во Франции о недоверии к новостным сюжетам о России рассказали 58% опрошенных в возрасте младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается обратная ситуация: американцы и британцы старше 35 лет более склонны подвергать освещение "российской темы" в СМИ сомнению.

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от ряда факторов. Например, американцы с высоким уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, что масс-медиа сообщают достоверную информацию о России. Белокожие жители США (45% респондентов) не доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), протестанты – чаще католиков, а республиканцы – чаще демократов. В Великобритании подобная тенденция менее очевидна. Из данных опроса следует, что жители юга страны и столицы замечают больше предвзятого отношения медиа к России, нежели остальные.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что у жителей Запада падает доверие не только к СМИ их стран, но и в целом к политике, проводимой нынешними властями.

"Можно провести условный "водораздел", когда доверие со стороны граждан к СМИ и вообще к официальной идеологии стало падать – это происходит на протяжении последних нескольких лет. И сейчас это достигло критических величин. Это является общим отражением разрушения западной идеологии, конструкции политических партий леволиберального толка, которые являются на данный момент правящими, но уже на протяжении многих лет не выражают интересов и взглядов значительной части граждан Евросоюза и США. И подтверждением этого разрушения являются массовые голосования за неформатные, несистемные партии. Эти партии тоже не обладают необходимым конструктивом, но, во всяком случае, они несут слом той системы, которая была ранее", – сказал Владимир Киреев.

По его словам, результаты данного опроса являются симптоматичными и достаточно значимыми.

"Потому что Россия – большая страна, и она имеет важное значение для вопросов безопасности и экономического развития того же Евросоюза. А в отношении нее постоянно осуществляется ложная политика, идет дезинформирование граждан. И многие граждане Евросоюза – может быть, у них и нет какой-то законченной позиции по отношению к России, но они поняли давно, что их интересы нарушаются и информация искажается в угоду сохранения существующей политической системы. Может, поняли по-разному, но в любом случае это является качественным отражением недоверия граждан к официальной идеологии. И можно ожидать, что в ближайшие годы вся политическая система на Западе будет меняться", – заключил Владимир Киреев.

Опрос был проведен с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондента), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.