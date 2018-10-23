Мнение: США смотрят на права человека "под своим собственным углом"

Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Россией, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Действия американской стороны – вызов мировому сообществу, считает политолог Игорь Шатров. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте России, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов российским журналистам.

"Я написал председателю комиссии Кэтрин Ламон письмо с предложением сотрудничать – мы будем помогать решать проблемы с американскими гражданами в России. У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в "Бутырке", давайте мы навестим его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может, ему что-то нужно. А вы, в свою очередь, посмотрите – у вас Марина Бутина, зайдите к ней", — сказал Федотов.

По его словам, ответ пришел отрицательный. "В перевод на русский язык звучит, как "шли бы вы отсюда, господа". Нехороший ответ. Они обосновали его, что "мы не работаем с правительственными организациями". А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом", — сказал Федотов.

"Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу", — пошутил он.

Позиция американской стороны не вызывает удивления, считает политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"США, как мы знаем, вышли из подобных организаций ООН. То есть США вопросы прав человека рассматривают под своим собственным углом, у них есть своя собственная версия, и поэтому складывается такое ощущение, что они не готовы сотрудничать с подобными органами и организациями ни в какой стране мира, не только в России. В данном случае это можно рассматривать как вызов всем, мировому сообществу. А случай с Россией – просто частный случай полного пренебрежения мнением других государств. И удивления это, к сожалению, не вызывает", — сказал Игорь Шатров.

