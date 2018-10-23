Политолог рассказал, когда Киев откажется от антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в отношении Украины. О возможной реакции Киева в эфире радио Sputnik рассказал политолог Юрий Светов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что это – ответ "на недружественные и противоречащие международному праву" действия Киева, которые связаны с введением ограничительных мер против российских граждан и юридических лиц. Причем, Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций.

В указе не говорится, за какие именно шаги вводятся ограничения. При этом в сентябре стало известно, что Украина приняла решение о вводе санкций в отношении российских предприятий "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер", обвинив их в сотрудничестве с компаниями из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Правительству дано поручение разработать ограничительные меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц.

О возможной реакции на Украине в эфире радио Sputnik рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

"Украина еще придумает какие-нибудь санкции. Она же следует в русле, как ей кажется, мировых тенденций — американцы и ЕС принимают санкции. Есть поговорка: куда конь с копытом, туда и рак с клешней… Это ликвидирует все экономические отношения между Россией и Украиной, хотя эти отношения выгодны для Украины. Она, всячески критикуя и ругая Россию, зарабатывает на этих отношениях. Но сейчас политическая составляющая в Киеве преобладает над всем, в том числе и над разумом, поэтому это будет продолжаться. Отказ от санкций возможен только тогда, когда от санкций откажутся американцы. Все-таки они задают тон в этом процессе, придумывают все новые поводы. Думаю, что, даже если на Украине изменится власть, инерция нынешней политики будет продолжаться очень долго", — сказал Юрий Светов.