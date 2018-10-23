Политолог: правительство Мэй может не успеть выдумать новые фейки про РФ

Правительство Британии не нашло доказательств успешного "российского вмешательства" в демократические процессы в стране. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин поделился мнением о том, как британские власти будут выходить из этой ситуации.

У правительства Великобритании нет свидетельств, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, говорится в ответе кабмина на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Фейковые новости".

В докладе есть напоминание о том, что, по словам Терезы Мэй, Россия вмешивалась в выборы и насаждала "фейковые новости", чтобы использовать информацию в качестве оружия и "посеять разлад на Западе".

"Мы хотим, однако, подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнерами над разработкой жестких мер по решению данной проблемы", – указывается в ответе.

Комитет палаты общин остался недоволен ответом правительства на свой доклад. "Ответ правительства на наш доклад о дезинформации и фейковых новостях разочаровывает и является упущенной возможностью. Правительство использует другие продолжающиеся расследования для того, чтобы еще больше отсрочить необходимые заявления относительно распространения через социальные медиа вредоносного и вводящего в заблуждение контента", – говорится в заявлении главы комитета Дэмиана Коллинза.

В сообщении указывается, что правительство не приняло или проигнорировало большинство рекомендаций. Кабинет ответил отказом на предложения ввести сбор для IT-фирм и изменить правила ведения политических кампаний, а также промолчал насчет идеи проводить аудит на рынке рекламы в соцсетях.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал ситуацию.

"Правительство Мэй гиперболизировало эту проблему и теперь пытается защищаться на внутреннем фронте, чтобы не уйти в отставку по другим проблемам, прежде всего, касающимся Brexit'а. Критику России – эти фейковые скандалы со Скрипалями, с вмешательством в какие-то выборы – можно связать с тем, что в Великобритании идет борьба за власть, и правительство Мэй пытается агрессивной риторикой в отношении России набрать очков, чтобы продолжить свой путь выхода из ЕС. Если уж сами заинтересованные лица после таких долгих поисков не находят реальных доказательств, это говорит о том, что это все высосано из пальца. И, скорее всего, Мэй шла по пути американцев, попытавшись показать в информационном поле, что Россия "вмешивалась" не только в американские выборы, но еще и в британские события. Это попытка помочь своему союзнику за океаном, но она не нашла поддержки внутри общества", – сказал Михаил Смолин.

Он предположил, как британские власти выйдут из этой ситуации, и смогут ли придумать что-то новое в отношении России.

"Правительство Мэй находится в такой сложной ситуации, что, вполне возможно, через несколько месяцев ему ничего не нужно будет придумывать, потому что оно может пасть и уйти в отставку. Оно находится в очень сложном положении: по Brexit с ЕС договориться не может, вариант, который обсуждается, крайне дорог, соросовские организации пытаются провести мысль, что необходимо повторное голосование и пересмотр результатов. Поэтому правительство Мэй может оказаться в ситуации, когда никакие скандалы, которые они организовывают в отношении России, им не помогут. Сложно говорить будет ли время, чтобы выдумать какие-то еще инсинуации в отношении РФ", – считает Михаил Смолин.