"Киев перешел все красные черты". Политолог об ограничительных мерах РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Действия Киева вынуждают Москву зеркально принимать более жесткие меры, чем раньше, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Иван Мезюхо.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева, сообщается на сайте Кремля.

Это стало ответом на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Подчеркивается, что Москва отменит специальные экономические меры, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал указ президента России о специальных экономических мерах в отношении Киева.

"Несомненно, мы в состоянии наказать Киев за его антироссийскую политику рублем – или, точнее, гривной. Я убежден, что нынешние контрсанкции будут более жесткими, чем прежде. Причина – в том, что Украина уже перешла все возможные "красные черты". Это делается в угоду пиар-интересам украинского президента (Петра Порошенко, – ред.), экономическим интересам некоторых украинских компаний. И, к сожалению, тенденция по увеличению антироссийской истерии со стороны официального Киева продолжается. А это значит, что мы будем отвечать зеркально мерами экономического характера более жесткими, чем раньше. Мы защищаем свои интересы, и указ президента России о специальных экономических мерах в отношении Киева как раз призван защитить национальные интересы российского государства", – сказал Иван Мезюхо.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер".