"Кружок друзей ЕС". Эксперт о продлении четырьмя странами санкций против РФ

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik объяснил смысл этого шага четырех стран.

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

В середине сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба совета.

Ограничительные меры продлены до 15 марта 2019 года. Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik разъяснил смысл решения Черногории, Албании, Норвегии и Украины.

"Эти страны – это "кружок друзей Евросоюза", которые в ЕС либо не входят, как Норвегия, либо которые собираются в Евросоюз, но их туда пока не приняли – как Черногория и Албания. Ну и плюс Украина, которая не является даже и кандидатом, но очень хотела бы. Поэтому они поддерживают все решения Евросоюза не глядя, но вынуждены делать это отдельно, поскольку они не являются членами ЕС и их решения должны быть приняты как бы суверенно от него", – объяснил Владимир Брутер.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.