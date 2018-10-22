Эксперт об ответе Москвы на санкции Киева: цель РФ – не экономическая война

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева, сообщается на сайте Кремля. Политолог Анастасия Рудницкая в эфире радио Sputnik прокомментировала действия Москвы на данном направлении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Киева, сообщается на сайте Кремля.

Это стало ответом на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Подчеркивается, что Москва отменит специальные экономические меры, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и международных отношений РГСУ Анастасия Рудницкая в эфире радио Sputnik прокомментировала действия Москвы на данном направлении.

"Это абсолютно логичная и правильная мера – мы вынуждены отвечать на недружественные шаги официального Киева. И здесь нужно особо отметить, что экономические меры, которые объявляются со стороны Российской Федерации, абсолютно не касаются простых граждан Украины. Речь идет о тех юридических и физических лицах, которые замечены в недружественных действиях по отношению к нашей стране. При этом оговаривается и дальнейшая перспектива: если Киев отменяет санкции, объявленные против граждан России и российских компаний, то и Москва отменит введенные ответные экономические меры. Целью России не является вести некую экономическую войну – но если против нас предпринимаются недружественные действия, то мы, конечно же, не можем молчать и бездействовать", – отметила Анастасия Рудницкая.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в сентябре: под ограничения попали "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт" и "Газгольдер".