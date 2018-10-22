"Тактика школьного хулигана". Политолог о словах главы МИД Польши про РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik объяснил причину таких обвинений.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в нарушении Основополагающего акта Россия – НАТО.

"Нельзя нарушить нечто, что уже нарушено Россией. Этот договор не функционирует из-за действий России… Это Россия нарушает положения акта, в частности, проводя несогласованные учения у границ альянса. Нельзя нарушить что-то, что уже нарушено. Я считаю, что этот аргумент не может использоваться", – сказал Яцек Чапутович.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Польши военной дивизии США станет прямым нарушением Основополагающего акта Россия – НАТО, Москва будет следить за этим процессом.

Согласно Основополагающему акту Россия – НАТО 1997 года Североатлантический альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран – новых членов блока.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинениями в адрес России в НАТО пытаются отвлечь внимание от собственных грубейших нарушений Основополагающего акта.

"Это напоминает тактику школьного хулигана, который задирает кого-то, а когда ему дают любой, даже самый спокойный и обоснованный ответ, он начинает кричать: вот, дескать, меня обидели. Это примитивная хулиганская логика, и это, на мой взгляд, просто отвратительно – им просто нужно как-то обосновать то, что они делают в нарушение всех договоренностей", – сказал Олег Бондаренко.

Он отметил, что проведение Россией плановых маневров с предварительным направлением всех соответствующих уведомлений не является нарушением Основополагающего акта, в отличие от намерения разместить на территории Польши дивизию НАТО на постоянной основе.

"Они говорят: что вы делаете у наших границ? Мы в ответ можем спросить: а что вы делаете у наших границ. Такое их поведение ведет только к нагнетанию эскалации. А то, что такое заявление озвучивает именно польский министр – вполне естественно. Кто у нас в Европе главные пионеры борьбы за американские интересы? Страны Прибалтики и Польша. Так что все вполне логично", – считает Олег Бондаренко.